¿Quién es Brian Jason Wagner? Él ha sido identificado como el acosador de Taylor Swift de 35 años de edad, quien se reporta como desaparecido pero que puso en la mira a los groypers.

Y es que recientemente se dio a conocer que Taylor Swift ha sido víctima de amenazas por groypers, grupo cibernauta de acosadores de extrema derecha que estarían ligados a Charlie Kirk, por lo que te damos detalles de quién es Brian Jason Wagner como:

¿Quién es Brian Jason Wagner?

¿Qué edad tiene Brian Jason Wagner?

¿Brian Jason Wagner tiene esposa?

¿Cuál es el signo zodiacal de Brian Jason Wagner?

¿Brian Jason Wagner tiene hijos?

¿Qué estudió Brian Jason Wagner?

¿En qué ha trabajado Brian Jason Wagner?

Brian Jason Wagner es identificado como el acosador de Taylor Swift que se reporta como desaparecido

Brian Jason Wagner (@jasonwagnerswift13 / Instagram)

¿Quién es Brian Jason Wagner?

Brian Jason Wagner ha sido identificado como el acosador de Taylor Swift, a quien le colocó una orden de restricción el pasado mes de junio.

Brian Jason Wagner fue denunciado luego de que se presentara en múltiples ocasiones en el domicilio particular de Taylor Swift, asegurando tener una relación con ella e incluso, revelara que ella era la madre de su hijo.

Se sabe que Brian Jason Wagner es residente de Colorado y quien habría ido por primera vez a la casa de Taylor Swift el pasado junio del 2024; posteriormente este año, volvió a presentarse el 21 y 22 de mayo.

Él afirmó en múltiples declaraciones falsas que vivía en la propiedad de Taylor Swift y que ambos mantenían una relación sentimental.

En la primera ocasión que Brian Jason Wagner se presentó en el domicilio de Taylor Swift, él portaba una botella de vidrio, lo que se interpretó como una posible amenaza a la cantante.

Brian Jason Wagner (@jasonwagnerswift13 / Instagram)

¿Qué edad tiene Brian Jason Wagner?

Aunque no se sabe su fecha de nacimiento exacta, se reveló que Brian Jason Wagner tiene 45 años de edad.

¿Brian Jason Wagner tiene esposa?

Se desconoce sí Brian Jason Wagner tiene actualmente esposa o pareja; sin embargo, en las declaraciones que hizo con las autoridades, aseguraba ser pareja de Taylor Swift.

Brian Jason Wagner (@jasonwagnerswift13 / Instagram)

¿Cuál es el signo zodiacal de Brian Jason Wagner?

Se desconoce el signo zodiacal de Brian Jason Wagner, acosador de Taylor Swift.

¿Brian Jason Wagner tiene hijos?

Brian Jason Wagner tiene un hijo, con quien subió una foto a sus redes sociales; pero se desconoce su nombre y edad.

Brian Jason Wagner (@jasonwagnerswift13 / Instagram)

¿Qué estudió Brian Jason Wagner?

Si bien no se sabe qué estudió o a qué se dedica Brian Jason Wagner, el equipo de seguridad de Taylor Swift descubrió qué estuvo previamente encarcelado.

Durante su tiempo en prisión, Brian Jason Wagner envió múltiples cartas a Taylor Swift en donde afirmaba tener una relación con ella, y relataba historias sobre su supuesta vida en común.

Brian Jason Wagner (@jasonwagnerswift13 / Instagram)

¿En qué ha trabajado Brian Jason Wagner?

Se desconoce a qué se dedica Brian Jason Wagner, pero se sabe que logró dar con el domicilio de Taylor Swift en Los Ángeles, ubicación que jamás ha hecho pública.

Además Brian Jason Wagner no solo identificó su domicilio sino que presentó una solicitud oficial para registrar su licencia de conducir en esa dirección.

También se sabe que Brian Jason Wagner intentó desviar el correo postal de Taylor Swift hacia su nombre y mandó cientos de correos electrónicos al equipo de trabajo de la cantante.

Algunos de ellos fueron descritos con lenguaje amenazante o inapropiado, junto con actos físicos, lo cual permitió tener una orden de alejamiento a Taylor Swift.

Esta establece que Brian Jason Wagner no puede acercarse a Taylor Swift y debe mantener una distancia mínima de 91 metros de ella, su casa, lugar de trabajo y vehículo.

También se le prohibió a Brian Jason Wagner tener contacto con ella de manera directa o indirecta.

Brian Jason Wagner es identificado como el acosador de Taylor Swift que se reporta como desaparecido

Brian Jason Wagner fue identificado como el acosador principal de Taylor Swift, cuyos acercamientos comenzaron desde el 2024.

Sin embargo, se ha reportado como desaparecido y también ha hecho que se ponga en la mira a los groypers, un grupo de civeractivistas, provocadores y acosadores que se han ligado a Charlie Kirk.

Mismos que se han reportado, han enviado múltiples amenazas a Taylor Swift, quien está a unos días de estrenar su nuevo disco y por los cuales podrñía reducir sus promociones y actividades para el mismo.