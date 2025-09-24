Azela Robinson- de 60 años de edad-pide ayuda para localizar a su sobrino desaparecido, José Ramón Ponzanelli.

La primera actriz Azela Robinson se sinceró en entrevista sobre un complicado tema personal que están viviendo ella y su familia desde el mes de mayo.

José Ramón Ponzanelli, sobrino de Azela Robinson, lleva cuatro meses desaparecido

José Ramón Ponzanelli- de 32 años de edad-, sobrino de Azela Robinson, lleva desaparecido cuatro meses.

Así lo confirmó la actriz de La usurpadora, acusando ineficacia en las autoridades del estado de Querétaro para resolver el caso:

“Sí, si. En Querétaro. José Ramón Ponzanelli, hijo de Mónica Ponzanelli y nieto del escultor Ponzanelli, que ustedes deben de saber quién es. Desapareció hace cuatro meses. El Gobierno de Querétaro no no ayudó en nada. No nos quiso dar ni las cámaras.” Azela Robinson

De igual manera, Azela Robinson explicó cuáles fueron los últimos momentos en que se vio a su sobrino que desapreció el 12 de mayo de 2025.

José Ramón Ponzanelli, sobrino de Azela Robinson (Captura de video )

Revelando que José Ramón Ponzanelli se dirigió a una tienda de conveniencia Oxxo y que jamás regresó.

“Él salió del hotel que atendía con su papá. A las siete y media de la mañana él entraba su turno. Pidió que le hicieron café. Preguntó si había cigarros. Le dijeron que no. Iba al Oxxo a, literal, iba al Oxxo a las cuatro y media. Y no volvió”. Azela Robinson

Al terminar la entrevista, Azela Robinson exhortó a las autoridades de Querétaro para que localizaran a su sobrino.

La actriz fue bastante contundente con su mensaje:

“Pues que se pongan a trabajar. Que dejen de hacer grilla. Que dejen de robar.” Azela Robinson

Azela Robinson, actriz. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Azela Robinson reveló de su experiencia al trabajar con Karol G

Durante su charla con los medios, Azela Robinson también habló sobre cómo fue trabajar con Karol G en el promocional de su nuevo álbum “Tropicoqueta”.

Azela Robinson fue parte de las divas de las telenovelas que aparecieron en el clip de Karol G- de 34 años de edad.

De acuerdo con la primera actriz estaba incrédula cuando la contactaron. Sin embargo, asegura que la colaboración fue “sorprendente”:

“Pues sí, la verdad sí fue muy sorprendente para mí cuando me habló su hermana y yo dije:‘Guau’. Dije: ‘¿Será?’Dije:‘¿Que no es 28 de diciembre?’Qué bonito, porque fue un homenaje a nosotros que hemos hecho tanta televisión y que la niña creció viendo eso. Qué bueno que no imitó los modos de Paola Bracho, ¿verdad?, y compañía. Pero fue muy lindo, la verdad" Azela Robinson

Incluso Azela Robinsón creyó que no participaría, ya que no podía viajar para la grabación por problemas de agenda, aunque Karol G insistió en que ella apareciera:

“No la conocí personalmente porque yo no tenía tiempo para ir a Nueva York. A lo que dije:‘Quedo fuera del proyecto’, dijo:‘De ninguna manera, mando alcrewpara México y lo hacemos. Y yo estoy enZoomcon ustedes’” Azela Robinson

Asimismo, Azela Robinson se mostró conmovida por el gesto y compromiso que tiene Karol G.

Esto porque reveló que la cantante colombina se toma su tiempo para ir a hospitales infantiles para cantarle a los pequeños:

“Miren, lo que sí hay que decir deKarolG es que es una criatura que a ciudad que llega, llega temprano porque va a los hospitales infantiles a cantarles. O sea, que una niña con ese itinerario y con ese éxito, que no está mareada nisobreoxigenada, y que haga esas cosas, habla hermoso deKarolG.Sí, hablé con ella, pero yo lo que le dije a la hermana desde un principio es:‘Acepto por la calidad humana que tiene tu hermana’. Dije:‘Por eso acepto. Eso es lo que a mí me hace admirarla’” Azela Robinson