Los policías de la Ciudad de México (CDMX), que fueron agredidos por manifestantes de la Marcha de Generación Z, ya se encuentran fuera de peligro.

Así lo confirmó Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, a 4 días de los hechos.

Asimismo, confirmó que hay 3 personas vinculadas a proceso con prisión preventiva por el delito de tentativa de homicidio.

40 policías resultaron lesionados en marcha Generación Z; solo 5 permanecen hospitalizados

De acuerdo con Vázquez, de los 40 policías agredidos y lesionados en la marcha de la Generación Z, solo 5 permanecen hospitalizados.

Sin embargo, todos ellos están fuera de peligro y solo se mantienen recibiendo atención médica a sus lesiones.

“En este momento no tenemos compañeros que tengan en peligro la vida, pero compañeros que sufrieron lesiones de los hospitalizados” Pablo Vázquez, titular de la SSC CDMX

Asimismo, compartió que se trata de lesiones de gravedad que no atentan contra su vida; algunas de las lesiones presentadas son:

una fractura en la órbita ocular

una fractura a la mitad de la cara, del lado de la quijada

inflamación en vientre y presión en pulmones por paradas en piernas, testículos y estómago

“Algunos ya fueron dados de alta, otros quedan con múltiples fracturas en las extremidades inferiores. Son parte de los compañeros que quedan lesionados más otros que se han ido dando de alta en estos días” Pablo Vázquez, titular de la SSC CDMX

Por marcha de la Generación Z, vinculan a proceso a 3 por tentativa de homicidio

Por las agresiones que sufrieron los policías de la CDMX, 3 personas fueron vinculadas a proceso por tentativa de homicidio.

Asimismo, fueron vinculados también:

tres por lesiones

dos por robo y lesiones

cinco por resistencia

De acuerdo con Pablo Vázquez algunos policías resultaron lesionados “con distintas heridas que por la la trayectoria o el objeto con la con el que ocurrieron pudieron haber sido de altísimo riesgo”.

Por ello, se constituyó el delito de tentativa de homicidio para 3 personas.