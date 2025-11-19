La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) terminó las audiencias de los imputados por agredir a policías en la Marcha de Generación Z; dos personas terminaron vinculados a proceso por tentativa de homicidio.

Durante la madrugada 19 de noviembre, el juez de control del Reclusorio Norte determinó la situación jurídica de 8 personas que fueron detenidas durante la marcha del pasado 15 de noviembre.

De las 8 personas, 6 llevarán su proceso en libertad, mientras que los otros 2 recibieron prisión preventiva como medida cautelar.

Vinculan a proceso a 2 detenidos en marcha de Generación Z por tentativa de homicidio

Tras la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre, 8 personas se enfrentaron a varias acusaciones por lesiones, robo, resistencia e incluso homicidio en grado de tentativa por agredir a policías.

De acuerdo con los abogados Ricardo Colorado y Ricardo Rosales, tras una audiencia maratónica, solo 2 personas fueron vinculadas a proceso por tentativa de homicidio y fueron puestos en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria.

Asimismo, se detalló que una persona más sería acusada de dicho delito, pero con la posibilidad de llevar su proceso en libertad.

Por otra parte, se resaltó que 6 personas podrán permanecer en libertad mientras se desarrollan las investigaciones; 3 personas acusadas solicitaron la duplicidad del término para su defensa.

Se espera que en 30 días se realice la audiencia complementaria para definir si irán o no a juicio por los delitos que se les imputen.