Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó de la captura de José Antonio ´N´, líder de una célula afín al Cártel del Noroeste en la que también se aseguraron siete tigres.

La captura se realizó en el estado de Nuevo León como resultado de cuatro órdenes de cateo basadas en una investigación por huachicol fiscal o robo de combustible.

El caso tiene que ver con la investigación que inició por el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, y Baja California, y que descubrió una gran red de tráfico de combustible en otras entidades.

Harfuch: investigaciones por huachicol fiscal continúan

El Gabinete de Seguridad, encabezado por Harfuch, dijo que las investigaciones que iniciaron por huachicoleo continuan su curso y detalló que estas acciones participaron en el operativo personal de la Secretaría de Marina (Semar), SSPC y Fiscalía General de la República (FGR).

Junto con José Antonio N se detuvo a una mujer de quien no se dio a conocer su identidad.

Además de los siete tigres asegurados también se decomisaron 10 armas de fuego, dosis de droga, once vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y más.

Operativo en Nuevo León iba dirigido a Roberto Blanco Cantú, el Señor de los Buques

Medios de comunicación publicaron previamente que los operativos realizados en San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, estaban dirigidos a propiedades de Roberto Blanco Cantú, conocido como “el señor de los buques” por su presunta responsabilidad en el huachicol fiscal.

Algunos de los sitios cateados son una residencia en avenida Gómez Morin; otro es una residencia en la colonia Portal del Huajuco donde además de tigres habrían encontrado leones; así como una bodega en Colinas de San Jerónimo.

Roberto Blanco Cantú tendría alrededor de 30 años de edad y se encuentra prófugo de la justicia.