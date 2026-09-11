El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la décimo quinta edición de la encuesta, publicada el 10 de septiembre, la percepción de seguridad en el Municipio de Querétaro pasó de 49.5 a 57.8 por ciento respecto a 2025. El gobierno municipal señaló que este avance se suma al incremento registrado en la confianza hacia la Policía Municipal.

Felifer Macías destaca confianza en la Policía Municipal

La confianza en la Policía Municipal de Querétaro aumentó 7.5 puntos porcentuales entre la población de 18 años y más, uno de los principales avances registrados en la medición.

Felifer Macías atribuyó estos resultados al trabajo cotidiano de los cuerpos policiales y de las áreas de seguridad, mediante una estrategia que contempla Justicia Cívica, prevención, proximidad policial y un mejor despliegue operativo.

El alcalde también destacó las acciones para fortalecer a los elementos de seguridad con más herramientas y patrullas, además de considerar que una mayor confianza de las familias en su policía contribuye a fortalecer la relación entre autoridades y ciudadanía.

Felifer Macías destaca avance en seguridad de Querétaro: ENVIPE 2026 (Cortesía)

Querétaro mejora percepción de seguridad a nivel estatal

El gobierno municipal también destacó el trabajo coordinado con el gobernador Mauricio Kuri González y las instituciones de seguridad estatales y federales.

A nivel estatal, la percepción de seguridad en Querétaro pasó de 41.1 a 53.4 por ciento, un incremento de 12.3 puntos porcentuales. Con este resultado, la entidad se ubicó en el cuarto lugar nacional, luego de ocupar la séptima posición en 2025.

La administración municipal señaló que mantiene una estrategia de seguridad cercana a la población, con acciones orientadas a la prevención, la atención de las causas de las conductas antisociales y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Guardia Cívica y la Policía Municipal.