La PAOT emitió una respuesta al conductor de televisión Pedro Sola y condenó sus declaraciones que hacían referencia al maltrato animal.

A través de un comunicado, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) calificó de inaceptable lo dicho por Pedro Sola, toda vez que pueden dar pauta a normalizar actos de violencia contra los animales.

Cifras de la PAOT por maltrato animal para condenar los dichos de Pedro Sola

Mediante un posicionamiento institucional, la PAOT rechazó enérgicamente las palabras de Pedro Sola, así como cualquier expresión que normalice o promueva el daño a los animales.

La PAOT manifestó que este tipo de discursos atentan contra la dignidad de los animales, así como la convivencia y los avances en materia de protección animal vigentes en la CDMX.

Ante ello, la institución indicó que es fundamental que los comunicadores asuman un rol proactivo en la defensa de la vida, evitando discursos que atenten contra el respeto a los seres sintientes.

De acuerdo con datos de la PAOT, en 2019 se reportaron 1868 denuncias por maltrato animal, mientras que en 2025 la cifra se elevó hasta las 3868 denuncias.

Adicional, estimaciones sugieren que 7 de cada 10 animales de compañía en México sufren lamentablemente algún tipo de violencia.

Pedro Sola (Tomada de Video )

PAOT llama a Pedro Sola y otros comunicadores a condenar el maltrato animal y fomentar la sana convivencia

El objetivo principal es exhortar a los comunicadores a utilizar su capacidad de influencia para fomentar una convivencia basada en el compromiso ético y la justicia hacia los animales.

La PAOT reafirmó que su misión es firme, centrando sus esfuerzos en garantizar el bienestar para todos los animales, a quienes reconoce legalmente como seres sintientes con derechos propios.

Esta labor no es un esfuerzo aislado, sino un trabajo decidido que busca velar por la dignidad de las especies, promoviendo de manera constante una cultura de cuidado responsable en cada rincón.

Finalmente, la PAOT señaló que el avance hacia un país más justo y humano depende de la erradicación de conductas y expresiones insensibles.

La PAOT subrayó que continuará impulsando acciones para que el respeto irrestricto sea la norma fundamental de convivencia.