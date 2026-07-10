Abelina López denunció que fue víctima de un daño moral, luego de que se le acusara por el desvío de casi 899 millones de pesos en la alcaldía de Acapulco, Guerrero.

En entrevista con medios, la posible candidata por Guerrero sostuvo que nunca robó en Acapulco, y recordó que las auditorías locales en su contra fueron desestimadas por la SCJN.

“Me hicieron mucho daño, porque yo jamás robé“. Abelina López

Abelina López mencionó que, por esas razones, ha decidido demandar al auditor responsable de sugerir un millonario desvío de recursos destinados a la infraestructura de Acapulco.

Abelina López afirma que resultados en Acapulco la respaldan para gobernar Guerrero (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Abelina López pide a César Paris Peralta renunciar a la Auditoría del Estado de Guerrero por “dignidad”

Cuestionada sobre posibles acciones legales contra la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero, encabezada por César Paris Peralta, Abelina López comentó: “por supuesto que voy a demandar, no me puedo quedar callada”.

Asimismo, la alcaldesa con licencia sostuvo que, por dignidad, el directivo de la Auditoría Estatal debería renunciar, toda vez que la resolución de la SCJN falló a su favor.

Recién un día antes de esas declaraciones, el Ayuntamiento de Acapulco había solicitado al Congreso de Guerrero evaluar la permanencia de Paris Peralta al frente de la Auditoría Superior de Guerrero.

Esto, luego de acusar que el funcionario “se extralimitó” al supervisar un gasto federal de Acapulco que correspondía exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sin embargo, los ministros de la SCJN señalaron que, aunque la Auditoría Estatal no tenía facultades para investigar, la investigación contra Abelina López por el manejo de casi 899 millones de pesos aún puede proseguir por la vía federal.