El municipio de General Escobedo se integró a la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, reafirmando su compromiso con la atención de emergencias y el apoyo a las familias en situación vulnerable.

Durante el arranque de esta iniciativa solidaria, el alcalde Andrés Mijes, acompañado por la presidenta del DIF municipal, Yesi de Mijes, destacó la importancia de respaldar a una institución que, dijo, “siempre está presente en los momentos más difíciles”.

Escobedo impulsa la solidaridad con la Cruz Roja

El evento contó con la participación de representantes de la Cruz Roja Mexicana, entre ellos Rogelio Ayala y Esther Williamson de Cedillo, quienes reconocieron el respaldo del municipio a esta causa.

Andrés Mijes impulsa solidaridad y apoyo a familias con colecta anual de Cruz Roja (cortesía)

En su mensaje, Andrés Mijes subrayó que este tipo de acciones forman parte del modelo de la llamada “4T Norteña”, alineado con la visión del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, en el que se prioriza el bienestar de las personas y el fortalecimiento de instituciones cercanas a la ciudadanía.

Por su parte, Yesi de Mijes resaltó el papel fundamental que desempeña la Cruz Roja en el acompañamiento a las familias, no solo en situaciones de emergencia, sino también en momentos de vulnerabilidad.

Andrés Mijes impulsa solidaridad y apoyo a familias con colecta anual de Cruz Roja (cortesía)

Además, señaló que, desde el DIF municipal, se impulsa una política de atención cercana y humana, donde acciones como esta colecta reflejan el compromiso de las autoridades con la comunidad.

Con su participación en la colecta, el Gobierno de Escobedo reiteró su apuesta por fortalecer el tejido social, promoviendo valores como la empatía, la colaboración y la solidaridad.