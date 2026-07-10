Famosos reprueban las palabras de Pedro Sola por el maltrato animal y exigen que reflexiones sobre lo peligroso de su discurso en televisión nacional.

Pedro Sola causó indignación tras expresar en Ventaneando comentario sobre los perros: “Con ganas de aventarles una carne envenenada”.

Estos famosos mostraron su molestia con Pedro Sola:

Famosos estalla contra Pedro Sola por maltrato animal

Actores, conductores e influencer se manifestaron en redes sociales contra Pedro Sola, luego de que normalizara el maltrato animal en vivo.

Carlos Bonavides fue uno de los famosos que se manifestó en contra de Pedro Sola, incluso hizo un video acompañado de su perro.

“Señor Pedro Sola, los perros son la alegría de la casaca alegría de los niños y el verdadero acompañamiento de miles y miles de ancianos (…) por favor don Pedro no te escudes en tu edad para hacer esa crítica” Carlos Bonavides

El actor mencionó que la edad no era excusa para expresarse de esa manera de los perros y menos para fomentar el maltrato animal.

Otro de los famosos en manifestar en contra de Pedro Sola fue el cantante Apio Quijano, quien lamentó que existan personas que se rían de la violencia, como ocurrió con Pati Chapoy.

“(…) Hablar de envenenar a los animales, eso habla de crueldad en un espacio, en un mundo donde la violencia hacia los seres vivos sigue latente, su comentario no fue ni humorístico, ni responsable, ni ético” Apio Quijano

Lupita Jones, exMiss Universo, mostró su indignación con el maltrato animal y llamó “enfermo” a Pedro Sola y recordó que México es uno de los países con más casos de violencia contra los animales.

“Estoy mu enojada por lo que pasó con el señor Pedro Sola, cómo se le ocurre decir en vivo, en pantalla nacional, en una de las plataformas de telecomunicaciones más importantes de México decir que quería darles carne envenenada a los perros” Lupita Jones

Acusan a Pedro Sola de maltratar a un perrito rescatado

Pay de Limón es un perro rescatado, víctima del crimen organizado, quien fue maltratado por Pedro Sola cuando visitó el foro de Ventaneando.

Patricia Ruiz, cuidadora de Pay de Limón, narra que hace 12 años acudió a Ventaneando y Pedro Sola empujó al perro.

“En ese momento él empujó a Pay de Limón y me acuerdo que Pati Chapoy le dijo: ‘No Pedro, eso no se hace’. Yo me sentí sumamente triste” Patricia Ruiz, Fundadora de Milagros Caninos

La activista contó brevemente la historia de Pay Limón, a quien un grupo de delincuentes le amputó las patitas.

Patrick Ruiz pide no creer en las disculpas de Pedro Sola, pues las acciones demuestran que no estaría arrepentido de sus comentarios que incitan al maltrato animal.

Usuarios de redes sociales mencionan que Pati Chapoy no se disculpó a pesar de incitar y ‘aplaudir’ las palabras de Pedro Sola.