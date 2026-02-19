La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció la instalación formal de la Comisión Organizadora del 8M con el fin de acompañar a las miles de mujeres que marcharán por las calles de la demarcación el próximo Día Internacional de la Mujer.

Como parte de este operativo, el gobierno local instalará puestos de hidratación y sanitarios portátiles. Además, se desplegarán brigadas de Protección Civil para brindar atención prehospitalaria y apoyo inmediato ante cualquier eventualidad durante la jornada.

Alessandra Rojo de la Vega mantiene sororidad con mujeres que participarán en el 8M

La alcaldía, autodefinida como la más feminista de la Ciudad de México, busca que la conmemoración del 8 de marzo sea un espacio seguro.

Alessandra Rojo de la Vega destacó que la coordinación transversal de todas las áreas de su gobierno garantiza que las acciones respondan a una verdadera perspectiva de género.

Entre las actividades preparatorias destaca la iniciativa “Tejiendo un cielo violeta”, que consiste en talleres para elaborar cuadros tejidos de 60x60 cm o 90x90 cm en diversas gamas de morado.

Cuauhtémoc se alista para el 8M: Alessandra Rojo de la Vega instala comisión organizadora. (Cortesía)

Alcaldía Cuauhtémoc prepara “Cielo Violeta”: Una intervención colectiva por las mujeres

El objetivo de esta actividad es cubrir el edificio sede de la alcaldía con un tejido masivo que simbolice la unión, la sororidad y el compromiso comunitario. En este proyecto participan:

Servidoras públicas de la administración de Alessandra Rojo de la Vega.

Integrantes de centros comunitarios.

Docentes de diversas instituciones y vecinas de la zona.

La alcaldía invita a todas las mujeres que deseen sumarse a estos talleres los miércoles y viernes, de 11:00 a 13:00 horas, en la explanada trasera de la demarcación.

Para el gobierno de Ale Rojo de la Vega, el 8M no es una fecha aislada, sino parte de una política permanente en favor de la igualdad sustantiva y la defensa de los derechos humanos, asegurando una jornada acompañada, respetuosa y segura para todas.