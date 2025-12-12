El operativo por el concierto de Bad Bunny en CDMX dejó 16 detenidos por reventa.

La SSC de la CDMX continúa con la implementación de seguridad en el “Debí tirar más fotos World Tour” de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros.

Reportan 16 detenidos por reventa en operativo por concierto de Bad Bunny

Este 11 de diciembre, en el segundo de los 8 conciertos de Bad Bunny, se reportaron 16 detenidos por reventa

Así como otras 8 personas por apartar lugares de estacionamiento en vía pública.

Para los shows de Bad Bunny en CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX ha desplegado un operativo de seguridad y vialidad.

El objetivo es garantizar la integridad de los asistentes al evento durante las ocho fechas en que se presentará Bad Bunny.

La SSC CDMX anunció que destinará en los ocho conciertos los siguientes recursos:

Mil 166 policías, apoyados por 39 vehículos oficiales

10 motopatrullas

9 grúas

1 autobús

2 drones

1 helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores

También, la SSC CDMX desplegará 650 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

Ellos serán apoyados por cuatro unidades para realizar recorridos de seguridad en el Estadio GNP Seguros.

Adicionalmente, la Subsecretaría de Control de Tránsito realiza labores de vialidad para garantizar la libre movilidad de los automovilistas y peatones.

De esta forma se garantiza un control de las vías de acceso durante el concierto y al termino de este.

Operativo por concierto de Bad Bunny en CDMX (@SSC_CDMX / X)

Vendedores ambulantes huyen durante operativo por concierto de Bad Bunny en CDMX

Durante el operativo, al menos 10 vendedores ambulantes huyeron de los alrededores del Estadio GNP Seguros para evitar ser retirados por elementos de la SSC de la CDMX.

En un video compartido por la periodista Azucena Uresti, se observa a los vendedores escaparon para evitar ser retirados por las autoridades.

Entre empujones y con su mercancía en las manos, los vendedores ambulantes salieron corriendo de los límites del concierto de Bad Bunny.