El primer concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de su gira “DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour” tuvo inesperada caída del cantante.

Pues mientras se encontraba cantando Bad Bunny su tema “Efecto” del álbum Un Verano Sin Ti en el techo de La Casita, sin más el cantante resbaló.

Lo que hizo que Bad Bunny cayera de centón, dejando unos minutos al puertorriqueño apenado por el inesperado momento, mientras volvían a tomar aire para levantarse.

Caída de Bad Bunny durante su primer concierto en el Estadio GNP Seguros que afortunadamente no fue aparatosa, pero sí se convirtió en un momento viral en redes sociales que dio mucho de qué hablar.

¡PONGAN PISO! Bad Bunny se cayó en su primera presentación en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/YKd8eusGV9 — Indie 505 (@Indie5051) December 11, 2025

Fans de Bad Bunny se alegran por la caída, pues confirma que sí canta en vivo

La caída de Bad Bunny durante su primer concierto en el Estadio GNP Seguros ha sido uno de los temas tendencias en redes sociales.

Pues pese a no haber sido un hecho de gravedad o chistoso, solo inesperado, a los fans si les dio de qué hablar la caída de Bad Bunny.

En ironía, los fans se alegraron de la caída de Bad Bunny durante su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, al comprobar que “mínimo si canta en vivo”.

Ya que en el momento de la caída de Bad Bunny dejó de cantar un poco más de lo esperado ante el susto del propio cantante, dejando ver que no hace playback.

Lo que hizo que los fans se alegrarán y así poder callar bocas de los detractores de Bad Bunny y su música.

Pese a esto, también hubo críticas al staff de Bad Bunny por su caída, ya que en el techo de La Casita se puede notar un tipo de tela o plástico sobre este, lo que habría hecho que el cantante resbalará, y por lo que los fans apuntas que es un descuido del equipo de producción.