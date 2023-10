Omar García Harfuch, aspirante de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), no pidió seguridad para sus recorridos en la capital y explicó por qué, a seis días de iniciar dicha etapa del proceso interno.

Omar García Harfuch se registró en Morena el 25 de septiembre de 2023 para buscar la “coordinación del comité de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México”.

El Consejo Estatal de Morena en la CDMX eligió a 4 aspirantes que aparecerán en la encuesta interna:

Omar García Harfuch inició sus recorridos como aspirante de Morena a la jefatura de Gobierno el 28 de septiembre por la alcaldía Tláhuac, pero explicó que no pidió contar con seguridad durante sus visitas a las demarcaciones.

Omar García Harfuch explicó que no necesita seguridad durante sus recorridos para buscar la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y se dijo despreocupado de asistir a algunas zonas.

“Como exsecretario, por ley, siempre tienes derecho también a seguridad y yo estoy muy agradecido también con los compañeros de la policía. (tendrá algún tipo de seguridad) Extraordinaria no. Sí, me he sentido muy seguro, muy tranquilo en todos los eventos y muy contento”,

“Sí por supuesto, vamos a ir a todos lados en donde nos inviten, vamos a ir con mucho gusto”, dijo en el sentido ser invitado a zonas como Tepito o la Lagunilla.

Omar García Harfuch fue atacado, a bordo de un vehículo en Las Lomas de Chapultepec, el 26 de junio de 2020 por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) pero logró salir con vida del atentado.

El vehículo fue atacado con barret anti blindaje calibre 50 y fusiles de asalto; García Harfuch resultó herido por tres impactos de bala en el hombro y heridas por esquirlas, pero salió con vida de 404 impactos de bala.

Omar García Harfuch se vio involucrado en el caso Ayotzinapa, debido a que Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Verdad y Justicia, aseguró su participación en la construcción de la “verdad histórica”.

A pregunta expresa, el responsable de la Comisión por el caso Ayotzinapa dijo que Omar García Harfuch estuvo presente en la reuniones para construir la “verdad histórica”.

“Está, tanto en el primero como en el segundo informe, donde no aparecen los nombres completos, sí aparece, ¿cómo que no? Claro que sí, está en el reservado, es que si les paso la lámina la van a fotografiar. Está, así de concreto”.

Sin embargo, un día después, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió en defensa del exjefe de la policía capitalina; “no se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión si no hay más pruebas que eso”, dijo.

“¿Por qué, si esta persona está involucrada en lo que le acusan, por qué no han presentado denuncias y se juzga? Nosotros no protegemos a nadie, a nadie, no hay impunidad para nadie, porque no somos iguales a nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios”.

AMLO