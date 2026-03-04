Abogado de Abril Pérez Sagaón, asesinada en CDMX en 2019, acusa que el nuevo juez de su caso, decidió reponer los juicios pese a que los dos implicados ya habían sido sentenciados.

Asimismo, acusan que no hay libre acceso a la carpeta de investigación sobre el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, porque el juez no quiere detener las jornadas procesales.

Caso Abril Pérez Sagaón: juez repone juicio a sus condenados

El feminicidio de Abril Pérez Sagaón el 25 de noviembre de 2019, ha llevado seis años de proceso que aún no termina porque el juez decidió reponer el juicio de los dos condenados.

Tras acusaciones del detenido Alejandro Neri por prevaricación contra el juez Alfonso Dávila bajo el argumento de resolución tendenciosa en su contra, los juicios se tendrán que volver a realizar.

Abril Pérez Sagaón (Especial)

El 23 de febrero de 2026, el abogado de Abril Pérez Sagaón recibió la noticia de que el nuevo juez, Juan Pérez Soto, decidió reponer el juicio a los dos condenados, pese a que estos llevaron casi dos años al anterior.

Ante ello, interpusieron una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, argumentando que el reiniciar estos procesos conlleva desgaste de recursos humanos y materiales del propio órgano público.

Por otra parte, la representación legal de Abril Pérez Sagaón explicó que además el juez no ha suspendido las jornadas procesales, lo que imposibilita que los nuevos abogados que designaron los acusados puedan revisar la carpeta de investigación.

Sin embargo, el juez ha decidido no cancelar las jornadas argumentando que ya están programas, por lo que abogado de Abril Pérez Sagaón ve solo simulación “sin progreso del proceso”.

Feminicida de Abril Pérez Sagaón sigue libre pese a orden de aprehensión

A las barreras que el caso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón también se le suma que el acusado de ser el actor intelectual, sigue en libertad pese a tener orden de aprehensión.

Según el reportero Antonio Nieto, Juan Carlos García, exesposo de Abril Pérez Sagaón, sigue en libertad mostrando sus viajes por Europa y Asia, pese a tener orden de aprehensión en México.

Mientras tanto, el actor material Alejandro Neri, obtuvo prisión domiciliaria en octubre de 2025 luego de haber estado recluido cinco años en el Reclusorio Oriente.