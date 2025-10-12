Un juez de control liberó al feminicida de Abril Pérez Sagaón, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) no aportó las pruebas suficientes para acreditar que “representa un riesgo”.

Se trata de Alejandro Neri Ortiz, alias “El Neri”, a quien el juez le concedió la medida de prisión domiciliaria para que abandonara el Reclusorio Oriente.

“El Neri” fue detenido en 2020 debido a su presunta participación en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, ocurrido el 25 de noviembre de 2019, por lo que se encontraba a la espera de ser sentenciado.

Se dio a conocer que un juez otorgó su libertad a Alejandro Neri Ortiz, alias “El Neri”, señalado como feminicida de Abril Pérez Sagaón, porque este “no representa un riesgo”.

Su defensa argumento que a más de 4 años de su detención la Fiscalía de la CDMX no acreditó pruebas suficientes en su contra, por lo que continuaba recluido en el Reclusorio Oriente sin que se le dictara sentencia.

Tras esto, el “El Neri” obtuvo la prisión domiciliaria tras realizar el pago de una fianza, por lo que se le colocó un brazalete electrónico para conocer su localización.

Con esto las autoridades estipularon un domicilio en donde el feminicida de Abril Pérez Sagaón deberá cumplir dicha medida, y el cual quedará a resguardo de agentes de la Policía de Investigación.