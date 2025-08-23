Este viernes 22 de agosto de 2025 fueron vinculados a proceso 6 de los 13 detenidos implicados el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, cercanos colaboradores al gobierno de Clara Brugada.

De acuerdo con información oficial, los 6 supuestos implicados en el asesinato de Ximena y José fueron identificados como:

David “N” Joshua “N” Abraham “N” Sandra “N” Francisco “N” Norma “N”

A la mitad de ellos se les vinculó a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, además de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El pasado 20 de mayo de 2025, aproximadamente a las 07:00 horas, se reportó el asesinato de Ximena y José en la calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Xola de la colonia Moderna, en la Ciudad de México (CDMX).

A raíz de este hecho, se desplegó un operativo en la CDMX y el Estado de México, lo que derivó en la detención de 12 personas, 6 de los cuales fueron vinculados a proceso por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los implicados que fueron identificados y remitidos a prisión preventiva, son:

David “N” Joshua “N” Abraham “N” Sandra “N”

A estos cuatro detenidos, el juez de control que llevó la audiencia les fijó el plazo de dos meses para cerrar las investigaciones complementarias.

Otros dos más fueron vinculados por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico, además de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se trata de:

Francisco “N” Norma “N”

Para ambos, el caso pasará al fuero federal por el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, por lo que un juzgador federal deberá resolver el plazo para realizar la investigación complementaria.

Otro detenido fue vinculado a proceso por el asesinato de Ximena y José

Una séptima persona, identificada como Arturo “N”, fue puesto en prisión preventiva justificada por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio, esto tras encontrarse:

Posesión indebida de tarjetas de circulación

Delito de narcotráfico

Por este hecho, la defensa de Arturo “N” solicitó la ampliación del término constitucional para su defendido, por lo que será hasta el miércoles 27 cuando se defina si es vinculado a proceso.