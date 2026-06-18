Por medio de sus redes sociales, la alcaldesa de Cuauhtémoc en la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, compartió varios videos sobre las agresiones de las que fue víctima en la Zona Rosa.

En las grabaciones, la mandataria local mostró 4 momentos distintos sobre su llegada a las inmediaciones del lugar donde afirmó, buscaría establecer un diálogo con comerciantes.

Al narrar los hechos ocurridos la noche del 16 de junio, Rojo de la Vega acusó que autoridades de la CDMX habrían dado el “pitazo” a los agresores que dijo, son liderados por Diana Sánchez Barrios.

Rojo de la Vega asegura que fue atacada por gente ligada a Diana Sánchez Barrios (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Alessandra Rojo de la Vega comparte videos y cronología de agresión en Zona Rosa

En tan solo 4 minutos, la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Alessandra Rojo de la Vega, llegó a la Zona Rosa y tuvo que escapar del sitio al ser objeto de agresiones.

Así lo mostró la propia alcaldesa por medio de su publicación en la que mostró algunos videos de las cámaras del C5 que captaron lo ocurrido y de los que narró cronológicamente lo que pasó:

8:42: Llega a bordo de una camioneta gris escoltada por 2 camionetas blancas donde viaja una comitiva de unas 15 personas

8:43: Junto a su comitiva la alcaldesa intentó entrar a la calle Génova, donde advirtió, ya la estaban esperando

8:44: Más de 50 personas la acorralaron junto a su comitiva, por lo que tuvo que retirarse de inmediato para subir de nuevo a sus camionetas.

8:46: Algunos de sus compañeros que no lograron subir a las camionetas, corrieron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, perseguidos por decenas de supuestos comerciantes

Pruebas, pruebas, pruebas 🤭 pic.twitter.com/hr8c24a1v0 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 18, 2026

Alessandra Rojo de la Vega acusa a autoridades de la CDMX por dar “pitazo” a agresores

En el video que compartió en sus redes sociales para hablar de la agresión que sufrió el 16 de junio, Alessandra Rojo De la Vega aprovecho para señalar algunos incidentes sospechosos.

Al hablar del plan, explicó era notificar y establecer un diálogo con los comerciantes de Zona Rosa, donde dijo, los negocios informales se encuentran desbordados por completo.

Asimismo, resaltó que previo a las acciones, autoridades de la CDMX le pidieron reunirse con el secretario de Gobierno, César Cravioto, pese a que no fue un operativo para levantar comercio.

“Sí, sí, ya nos estaban esperando. Quiere decir que alguien les dio el pitazo de justamente de a qué hora y por dónde llegamos” Alessandra Rojo de la Vega

Ante ello, Alessandra Rojo De la Vega consideró que las personas que participaron en la agresión, habrían recibido un “pitazo” sobre la hora y sitio por el que llegarían para facilitar la agresión.

Finalmente, la alcaldesa de Cuauhtémoc señaló que los responsables de la agresión, se tratan de “gente” que trabaja para la diputada de Morena en el congreso capitalino, Diana Sánchez Barrios.