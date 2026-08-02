Autoridades del estado de Puebla confirmaron el asesinato de Jimmy Bonilla Valera, quien se desempeñaba como coordinador de Morena en el municipio de Amozoc.

De acuerdo con los reportes, el cuerpo sin vida de Jimmy Bonilla Valera fue hallado al interior de una camioneta abandonada sobre la carretera federal Amozoc-Oriental, cerca del kilómetro 3+300, a la altura de la comunidad de San Agustín Tlaxco.

Autoridades investigan asesinato de Jimmy Bonilla Valera, coordinador de Morena en Amozoc

Autoridades de Puebla manifestaron que el cuerpo de Jimmy Bonilla Valera fue encontrado durante las primeras horas del sábado 1 de agosto, luego de que automovilistas reportaran a un vehículo detenido a la orilla del camino.

Al arribar elementos de la Policía estatal, encontraron que Jimmy Bonilla Valera presentaba un disparo por arma de fuego en la zona del tórax y la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con peritos, el coordinador de Morena en Amozoc habría sido víctima de un ataque armado mientras circulaba por la madrugada en su vehículo.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla iniciaron las investigaciones correspondientes, con la finalidad de determinar los motivos de la agresión y si existían amenazas en contra de Jimmy Bonilla Valera.

Matan a Jimmy Bonilla Valera, coordinador de Morena en Amozoc (Jimmy Bonilla Valera /FB)

Morena Puebla lamenta asesinato de Jimmy Bonilla Valera

La dirigencia estatal de Morena en Puebla lamentó el asesinato de Jimmy Bonilla Valera y manifestó su consternación ante este violento hecho.

Mediante una imagen externaron sus condolencias a la familia, a la espera de que las autoridades continúen con las investigaciones que lleven a la captura de los responsables.