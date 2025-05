“No estás sola”, ese es el mensaje que Clara Brugada ha recibido por parte de simpatizantes e incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el asesinato de su exsecretaria particular Ximena Guzmán y su exasesor José Muñoz.

Al grito de ¡No estás sola!, la jefa de gobierno Clara Brugada fue recibida al acudir al funeral la noche del 20 de mayo, horas después de que sucedió el ataque directo sobre Calzada de Tlalpan.

Ambos colaboradores muy cercanos a Clara Brugada fueron asesinados la mañana del 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, cuando se dirigían a trabajar.

Por la noche, una vez que iniciaron las investigaciones y se recogieron los cuerpos, Ximena Guzman y José Muñoz fueron velados en una funeraria de la calle Sullivan, hasta donde llegaron familiares, amigos y compañeros.

El apoyo quedó grabado en video, el cual ha generado reacciones de todo tipo.

Capitalinos le gritan "No estás sola" a la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM , a su llegada a la funeraria Gayosso en Sullivan donde velan sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz. pic.twitter.com/RJvkWVnd8u

Antes del funeral, Clara Brugada estuvo en Palacio Nacional sonde recibió el apoyo de Claudia Sheibaum, contó la presidenta durante su conferencia mañanera de este 21 de mayo luego de reiterar que “no está sola”.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo a Clara Brugada este 21 de mayo luego de que la noticia se diera a conocer prácticamente en vivo el día anterior.

“Antes de iniciar la conferencia (de hoy 21 de mayo) y por los hechos ocurrido en ayer en la Ciudad de México. A la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella, ella estuvo estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, que el gobierno de la Ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo”

Claudia Sheinbaum. Mañanera del 21 de mayo