Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazó especulaciones por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios cercanos a Clara Brugada y pidió que dejen avanzar las investigaciones.

La presidenta de México, sin señalar el nombre Ricardo Anaya, dijo que las críticas también deben incluir responsabilidad, luego de que el senador aseguró que hay indicios de que fue un crimen de Estado. el ocurrido en la colonia Moderna, de la alcaldía Benito Juárez de la CDMX.

Durante la conferencia mañanera de este 21 de mayo, Claudia Sheinbaum volvió a refrendar su respaldo a Clara Brugada, tanto moral como a nivel de investigaciones.

“Responsabilidad, nosotros no podemos estar especulando, no se puede hacer ninguna especulación sobre el hecho de ayer. Nosotros nos regimos por las investigaciones… el pueblo de México que vio imágenes sabe cómo se dio este lamentable hecho… no se puede revelar mucho de la investigación, hay que ser responsables… le gusta mucho a la comentocrácia estar especulando… la oposición también tiene que ser responsable, también la crítica tiene que ser responsable, hubo alguien que dijo que fue un crimen de estado ¿Qué quiere decir eso?”

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México