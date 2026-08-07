La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó Alerta Amarilla en todas las alcaldías hasta las 11 de la noche por pronóstico de fuertes lluvias.

Se prevé que durante la tarde noche del viernes 7 de agosto haya tormentas y granizo en las 16 alcaldías de la CDMX, con niveles de entre 15 y 29 mm.

Al momento, las alcaldías que presentan lluvias con intensidad fuerte y granizo son:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Venustiano Carranza

Activan Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX (X/@SGIRPC_CDMX)

Activan Alerta Amarilla tras lluvias intensas en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó a la ciudadanía por lluvias intensas, actividad eléctrica y caída de granizo en las 16 alcaldías de la CDMX.

Se prevé que las lluvias continúen durante la tarde noche y noche del viernes 7 de agosto, pues el pronóstico indica una duración hasta las 11 de la noche.

Autoridades exhortan a la población a usar paraguas o impermeables, así como evitar transitar por encharcamientos o zonas inundadas.

Alerta Naranja en cinco alcaldías de la CDMX por lluvias persistentes

Cerca de las 5:00 p.m., la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Naranja por lluvias en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Se activa Alerta Naranja en cinco alcaldías (X/@SGIRPC_CDMX)

Asimismo, se reportó el desbordamiento de río Magdalena Contreras y encharcamientos en las colonias San Gabriel, Santa Teresita y San Pedro en la alcaldía Álvaro Obregón.

Chubascos avanzan rápidamente al sur y poniente de la CDMX, así como rachas de viento y actividad eléctrica.