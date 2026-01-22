Este 2026, Harry Styles ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México, eventos en los que estará acompañado de Jorja Smith.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Jorja Smith, la invitada especial de Harry Styles, de 31 años de edad.

¿Quién es Jorja Smith?

Jorja Smith es una cantautora nacida en Walsall, Inglaterra.

Su nombre está siendo ruido en redes sociales tras destaparse que será la telonera de Harry Styles, en los conciertos que el ex One Direction ofrecerá en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Jorja Smith (@jorjasmith_ / Instagram)

¿Qué edad tiene Jorja Smith?

Jorja Smith nació el 11 de junio de 1997 por lo que actualmente tiene 28 años de edad.

¿Quién es el esposo de Jorja Smith?

Jorja Smith no está casada. Debido a que mantiene su vida personal en bajo perfil se desconoce si actualmente tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Jorja Smith?

A Jorja Smith lo rige el signo zodiacal de géminis.

¿Cuántos hijos tiene Jorja Smith?

Jorja Smith no tiene hijos.

¿Qué estudió Jorja Smith?

Jorja Smith se interesó en la música a los 8 años de edad. No tiene una carrera universitaria; sin embargo, asistió al SAE Institute (Escuela de Ingeniería en Audio), donde estudió producción musical bajo técnicas analógicas.

Jorja Smith (@jorjasmith_ / Instagram)

¿En qué ha trabajado Jorja Smith?

A los 15 años, Jorja Smith fue descubierta por un agente de canto tras subir un video de sí misma en YouTube.

Más tarde viajó a Londres para trabajar al lado del cantautor Maverick Sabre, de 35 años de edad.

En enero de 2016 lanzó su sencillo debut “Blue Lights” en SoundCloud. Su primer EP, lanzando en noviembre de ese año se titula Project 11.

Tiene 2 álbumes de estudio, dos EP, y más de treinta sencillos:

Where Did I Go?

Beautiful Little Fools

Teenage Fantasy

Let Me Down

By Any Means

Come Over

Little Things

Jorja Smith, invitada especial de Harry Styles en sus conciertos en CDMX

Harry Styles ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

De acuerdo al anuncio publicado por OCESA, Harry Styles no llegará solo al muy demando recinto de espectáculos, el ex One Direction se acompañará de Jorja Smith, quien es su invitada especial.

Los conciertos del cantante, de 31 años de edad, se llevarán a cabo los días:

31 de julio de 2026

1 de agosto de 2026

Jorja Smith es la invitada especial de Harry Styles en sus conciertos en CDMX (OCESA)

La venta de boletos se llevará a cabo a través de Ticketmaster:

Venta Beyond: 26 de enero

Venta Priority: 27 de enero

Preventa Banamex: 28 de enero

Venta General: 29 de enero de 2026, a partir de 11:00 a.m.

La llegada de Harry Styles a México forma parte de su gira Together, Together 2026.