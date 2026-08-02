La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el primer concierto de Harry Styles en CDMX dejó un saldo de 21 detenidos.

Efectivos policiales ubicaron a 11 hombres y 10 mujeres por presuntamente propiciar la reventa de boletos para el show cantante británico en el Estadio GNP Seguros.

Una de ellas, contaba ya con antecedentes por la misma falta cívica.

Detienen a 21 personas en primer concierto de Harry Styles en CDMX

De acuerdo con la SSC, un total de 21 personas fueron identificadas y detenidas por ofrecer boletos a “precios superiores a los de taquilla” en el concierto de Harry Styles.

En el dispositivo de seguridad, se lograron asegurar dos entradas apócrifas.

Primer concierto de Harry Styles en CDMX termina con 21 detenidos (@SSC_CDMX)

Ante tal situación, las autoridades capitalinas pusieron a disposición de un Juez Cívico a los detenidos para que se determinara la sanción correspondiente.

Igualmente, las autoridades arrestaron a una persona más por robo de teléfono celular.

El detenido fue un hombre de 21 años de edad, quien durante la salida del Estadio GNP Seguros sustrajo el celular de un asistente.

Luego de ser identificado por la víctima, se logró recuperar el dispositivo y se puso al sujeto a disposición del Ministerio Público.

Para el segundo concierto de Harry Styles este sábado 1 de agosto 2026 en CDMX, la SSC implementó nuevamente un dispositivo de seguridad con el objetivo de brindar seguridad a los asistentes.

Primer concierto de Harry Styles en CDMX termina con 21 detenidos (@SSC_CDMX)

En accesos, gradas, zonas de alimentos, pasillos y explanadas, uniformados de la Policía Bancaria e Industrial, con apoyo de la Unidad canina, realizan revisiones a los asistentes.

Por su parte, elemento de la Subsecretaría de Control de Tránsito apoyan para ejecutar labores de vialidad para agilizar la movilidad en los alrededores del recinto.