La empresa transportadora de gas Silza, compareció ante el Ministerio Público luego de la explosión en Iztapalapa y ofreció recursos para reparar el daño.

De acuerdo con un comunicado emitido por la propia transportadora de gas Silza, colaborará con las autoridades para llevar a cabo la reparación del daño tras la explosión en el Puente La Concordia.

Cabe recordar que suman 20 personas muertas tras la explosión de una pipa del gas el 10 de septiembre de 2025, en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Pipa de Gas Silza, subsidiaria de Grupo Tomza, que explotó en Iztapalapa (Cuartoscuro)

Transportadora Silza compareció ante Ministerio Público y se comprometió a reparar el daño

La transportadora de gas Silza informó que ya rindió su comparecencia ante el Ministerio Público.

Con lo que se comprometió con las autoridades a brindar los recursos económicos necesarios para una reparación del daño justa, digna y conforme a derecho.

Mediante un comunicado señaló que cuenta con cuatro pólizas de seguros vigentes las cuales ya fueron presentadas ante las autoridades.

Además, indicaron que destinarán recursos adicionales para garantizar el apoyo a todos los afectados por la explosión en Iztalapala.

Al respecto, la transportadora Silza precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un número de contacto para todas las personas que hayan resultado afectadas:

55 46 09 44 32

Transportadora Silza indicó que será a través de la FGR que se garantizará la entrega de apoyos a todos los afectados, así como a las familias de quienes murieron por la explosión de una pipa de gas de su propiedad.