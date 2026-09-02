La Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguraron 5 millones 438 mil 400 cigarros durante dos operaciones realizadas en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la información oficial, los embarques procedentes de Singapur fueron detectados mediante labores de inteligencia aduanera, análisis de riesgo, revisión documental y tecnología de inspección no intrusiva.

Marina y ANAM detectan cigarros en embarques procedentes de Singapur

En la primera operación fueron localizadas 3 millones 830 mil 400 piezas, con un peso de 6 mil 440 kilogramos, distribuidas en 320 cajas y 20 pallets.

El cargamento había sido declarado como bocinas y básculas eléctricas; sin embargo, durante la inspección física se encontraron cigarros Pall Mall.

En una segunda revisión fueron asegurados 1 millón 608 mil cigarros, equivalentes a 2 mil 720 kilogramos, distribuidos en 134 cajas y nueve pallets. El embarque también había sido declarado como mercancía distinta.

Marina y ANAM decomisan más de 9 toneladas de cigarros en el AICM. (Cortesía)

AICM suma más de 9 toneladas de cigarros asegurados

En conjunto, ambas operaciones permitieron asegurar 454 cajas, 29 pallets y 271 mil 920 paquetes, con un peso total de 9 mil 160 kilogramos.

La mercancía quedó bajo resguardo de la autoridad aduanera mientras se realizan los procedimientos legales correspondientes y se determina su situación respecto a la importación.

La Semar, ANAM, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que estas acciones buscan fortalecer el control del comercio exterior y evitar el ingreso de mercancía irregular al país.