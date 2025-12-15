El monumento al Chinelo en Xochimilco en la Ciudad de México (CDMX), ha causado revuelo entre vecinos y alcaldía del que acusan como una obra pública de corrupción.

Aunque su colocación ocurrió desde 2020, con la llegada de la nueva administración de la alcaldesa del Partido del Trabajo (PT) Circe Camacho, se denunció la corrupción de esta obra.

Además de la revisión de obras inconclusas por lo que la administración actual de la alcaldía de Xochimilco de Circe Camacho decidió retirar el monumento al Chinelo ubicado frente al embarcadero de Fernando Celada el pasado 5 de abril.

Encuentran escultura de Chinelo en Xochimilco en el fierro viejo siete meses después del retiro

Después de que la alcaldía de Xochimilco decidiera retirar la escultura de Chinelo al acusar de casos de corrupción en obra pública, desde redes sociales reportan que fue encontrada en el fierro viejo, rodeada de cascajo, mientras se comienza a oxidar.

Este Monumento al Chinelo en Xochimilco aseguran que fue donado por la empresa ADARTSE que formaba parte de un contrato con número XO-DGDOU-L-OP-ADEXC-002-20, adjudicado por cinco millones de pesos.

Pero en este contrato se encontró que se harían más obras de las que no se cumplieron como:

Baños públicos

Juegos infantiles

Módulo de seguridad

Mejoras en estacionamientos y locales comerciales

“Símbolo de posibles actos de corrupción” alcaldesa de Xochimilco sobre Monumento al Chinelo

Al encontrar estas irregularidades, la administración de la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho decidió retirar el Monumento al Chinelo al considerarlo como un “símbolo de posibles actos de corrupción”.

Esta decisión causó tensiones con simpatizantes del exalcalde morenista José Carlos Acosta, quienes pidieron volver a poner la estatua al Chinelo en su lugar; sin embargo, la administración actual defendió su postura de retirarla por una investigación ante corrupción.

Monumento al Chinelo costó más de 9 millones de pesos

José Carlos Acosta, entonces alcalde de Xochimilco en el año 2020, cuando fue colocado el Monumento al Chinelo se gastó más de 9.5 millones de pesos en su inversión.

En su momento este gobierno dio una inversión de obras públicas de más de 5 millones de pesos correspondientes al presupuesto 2019 y 4.5 millones de pesos para 2020, para un total de 9 millones 600 mil pesos que se destinó.

Pero aseguran que las aplicaciones que tenía el contrato XO-DGDOU-L-OP-ADEXC-002-20 no se llevaron a cabo , por lo que se desconoce qué pasó con ese dinero, mientras que el monumento al Chinelo fue hallado en el fierro viejo.