En redes sociales se dio a conocer el robo de la estatua de Germán Valdés “Tin-Tan” que estaba ubicada en la Zona Rosa de la CDMX y la cual llevaba 20 años colocada.

De acuerdo a lo que se sabe, la estatua robada de Tin-Tan pesa más de 120 kg y fue inaugurada en 2010 como homenaje al comediante mexicano, también conocido como el “pachuco de oro”.

Denuncian robo de estatua de Tin-Tan en Zona Rosa

Usuarios en redes sociales denunciaron el robo de la estatua de Tin-Tan que se encontraba en la Zona Rosa de la CDMX, sobre la calle peatonal de Génova la cual fue un modo de homenajear al comediante mexicano.

Sin embargo, tal y como se muestra en las imágenes de redes, la estatua de Tin-Tan ya mostraba deterioro por grafitti y negligencia; ahora el pedestal del comediante de la Época de Oro del Cine Mexicano en donde se encontraba la estatua luce vacío y rayado.

Este robo de la estatua de Tin-Tan, tal y como han destacado los usuarios en las redes sociales, revelan la vulnerabilidad en una zona turística deteriorada, donde los reportes confirman que dicho monumento desapareció hace días sin que las cámaras de la SSC detectaran nada.

Denuncian robo de la estatua de Tin-Tan en la Zona Rosa de CDMX (@enriquemunozFM / X)

Según varios reportes, la estatua que mide poco más de 4 metros de altura, desapareció a finales de enero o principios de febrero de 2026, aunque cabe recordar que desde octubre de 2025 ya se denunciaba abandono y vandalismo constante en esa zona.

Hasta el momento, ni la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, ni la SSC, ni el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc han dado una explicación oficial pública sobre qué pasó o si hay investigación sobre la estatua de Tin-Tan que desapareció en la Zona Rosa.