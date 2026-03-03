La escultura de bronce de Tin Tan, que en un primer momento se pensó había sido robada, volverá restaurada a la calle Génova de la Zona Rosa de CDMX.

La escultura obra de Ariel de la Peña colocada en 2008, fue retirada el 26 de enero de 2026 para ser restaurada por el escultor Alejandro Velasco.

Esto debido a daños por grafiti durante años, además de robo de accesorios como la pluma del sombrero y deterioro en su base.

Alejandro Velasco fue el escultor que restauró la estatua de Tin Tan de la Zona Rosa

Después de que se generaran rumores de robo de la estatua de Tin Tan de la Zona Rosa, estos fueron desmentidos por la Alcaldía Cuauhtémoc, aclarando que fue retirada para su restauración.

La estatua de Tin Tan de 4 metros de altura y 120 kg, fue creada por el escultor Ariel de la Peña; ahora será restaurada por el también escultor Alejandro Velasco en un taller de Gustavo A. Madero.

Alejandro Velasco, escultor mexicano, también fundidor en bronce y arquitecto de profesión por parte de la UNAM; nació en la Ciudad de México en 1959.

Velasco heredó y dirige la Fundición Artística Velasco, una empresa familiar especializada en fundición de bronce y escultura monumental, y ha colaborado con artistas muy importantes como José Luis Cuevas, Manuel Felguérez y otros nombres destacados del arte mexicano.

Se sabe que ahora esta escultura de Tin Tan recuperarara su pátina original y tendrá una nueva base elevada contra vandalismo.

Estatua de Tin-Tan en la Zona Rosa de CDMX (Google Maps )

La escultura representa a Germán Valdés como el “Rey del Barrio”, un ícono del cine de oro de México y símbolo de la cultura pachuca, por lo que esta escultura se ha convertido en punto de encuentro en la Zona Rosa y de CDMX.

La restauración de la escultura de Tin Tan de la Zona Rosa, la cual generó preocupación ante un posible robo o vandalismo, refuerza esfuerzos de preservación de patrimonio en CDMX ante actos vandálicos recurrentes.