Adrián Rubalcava aseguró que las obras en el Metro CDMX se entregarán finalizadas antes del Mundial 2026, evento deportivo para el cual solo faltan 17 días.

El director general del Metro CDMX comentó que algunas de las estaciones ya están prácticamente concluidas, entre ellas:

Auditorio

Tasqueña

Universidad

Bellas Artes

Toda la Línea 2

Aunque Rubalcava dijo entender las molestias de los capitalinos, sostuvo que “van a quedar muy bien las estaciones” antes del Mundial 2026, que se celebra el 11 de junio.

Continúan las remodelaciones en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Camila Ayala Benabib)

Rubalcava promete que Metro CDMX estará listo en tiempo récord antes del Mundial 2026

En entrevista con Radio Fórmula, el directivo Adrián Rubalcava comentó que es un gran reto mejorar el Metro CDMX, en especial los arreglos que se están haciendo en la Línea 2, 7 y 3.

Aunque reconoció que estos dos meses de trabajo en el Metro CDMX han generado molestias a los usuarios capitalinos, pidió comprensión debido a la magnitud del proyecto.

“Ningún jefe de gobierno se había aventado el paquete de ejecutar una obra de esta magnitud, y más en un tiempo récord”, dijo Adrián Rubalcava a poco más de dos semanas del Mundial 2026.

Además, señaló que no solo se están modernizando estaciones, ya que también existe una importante inversión de mil millones de pesos en mantenimiento y modernización de los trenes.