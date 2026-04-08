Adrián Rubalcava, director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, descartó lesionados tras flamazo en la estación Salto del Agua de la Línea 1 del Metro CDMX.

A través de su cuenta de X, Adrián Rubalcava aseguró que el tren se retiró para su supervisión y tras el incidente, la circulación de los trenes es continua en la línea afectada.

Adrián Rubalcava descarta lesionados tras flamazo en Línea 1 del Metro CDMX

Luego de que al medio día de este 8 de abril se registró un flamazo en Línea 1 del Metro CDMX, Adrián Rubalcava descartó personas lesionadas.

Sin embargo, confirmó que personal de Protección Civil y Seguridad Industrial atendieron a tres personas que presentaron crisis nerviosas.

Tras ser atendidas, estas personas se retiraron bajo sus propios medios al no presentar mayores complicaciones de salud.

Adrián Rubalcava descarta lesionados tras flamazo en Línea 1 del Metro CDMX (@AdrianRubalcava / X )

Asimismo, Adrián Rubalcava reveló que el flamazo se registró debido a un corto circuito, posiblemente ocasionado por un objeto metálico ajeno a las vías.

Posteriormente, el tren fue retirado para su revisión y no se generó mayor problema en la circulación de los mismos.

¿Qué pasó en la estación Salto del Agua de Línea 1 del Metro CDMX?

Este 8 de abril de 2026 se registró un flamazo en la estación Salto del Agua de la recién remodelada Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

Testigos capturaron en video el momento exacto del flamazo, el cual provocó pánico y huidas repentinas entre los pasajeros que se encontraban en los andenes.

En tanto, en otras imágenes compartidas en redes se observa un vagón con humo, lo que provocó miedo entre las personas que se encontraban en la estación.

Flamazo en estación Salto del Agua del Metro CDMX (Especial)

El Metro CDMX indicó que el área de incidentes relevantes tomó conocimiento de lo sucedido para realizar la investigación técnica correspondiente.

Se espera que tras las investigaciones se pueda determinar con precisión las causas del flamazo en Línea 1 del Metro CDMX.