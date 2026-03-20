Coca-Cola México y Coca-Cola FEMSA, en colaboración con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), pusieron en marcha el Jardín de Lluvia Coapan en la alcaldía Coyoacán.

Ubicado en las inmediaciones del Estadio Azteca, el proyecto busca fortalecer la resiliencia hídrica en Santa Úrsula Coapa, una zona históricamente afectada por inundaciones.

Para su desarrollo, la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) invirtió 11 millones de pesos, a los que se suman 14 millones 430 mil 731 pesos aportados por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), para un total de 25.4 millones de pesos destinados a impulsar soluciones sostenibles en la Ciudad de México.

Jardín de Lluvia: El legado hídrico de Coca-Cola

El proyecto cuenta con una capacidad de regulación de 1,192 metros cúbicos, equivalente a más de media alberca olímpica en un solo evento de lluvia.

Además, tiene el potencial de gestionar hasta 300 millones de litros de agua al año, lo que equivale a llenar más de 120 albercas olímpicas, facilitando una mejor administración del recurso hídrico en la capital.

A largo plazo, se estima que el sistema podría captar 3,000 millones de litros en 10 años y hasta 6,000 millones en 20 años, consolidando beneficios sostenibles para la comunidad.

La obra fue presentada en el marco del Día Mundial del Agua y forma parte de las acciones impulsadas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más allá del futbol: El compromiso social de Coca-Cola rumbo al Mundial 2026

Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, resaltó que el objetivo es que la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se traduzca en beneficios tangibles.

El Jardín de Lluvia es un ejemplo de cómo, trabajando con autoridades y aliados, impulsamos soluciones que cuidan el entorno y forman parte del legado del Mundial en México. Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México.

Con este proyecto, Coca-Cola México y Coca-Cola FEMSA reafirman su compromiso con el uso eficiente, la reposición y el acceso al agua, en línea con el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

La iniciativa también se enmarca como un reconocimiento a la población mexicana, tras más de 100 años de historia de la industria en el país, buscando dejar beneficios tangibles en las comunidades.

De esta manera, la colaboración entre empresas, autoridades y ciudadanía impulsa soluciones que fortalecen la resiliencia hídrica y contribuyen a construir un entorno más sostenible en la Ciudad de México.