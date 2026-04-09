El Metro CDMX recordó que hay dos estaciones de su sistema de transporte colectivo que siguen cerradas por rehabilitación:

San Antonio Abad, Linea 2

Auditorio, Línea 7

El cierre va a permanecer hasta nuevo aviso, por lo que no hay una fecha definida de término de obras, y se mantienen actualmente sin ascenso ni descenso.

La razón principal de la rehabilitación es por el Mundial 2026 que inicia el 11 de junio de 2026.

Estación San Antonio Abad va para un mes cerrada por rehabilitación rumbo al Mundial 2026

Cabe recordar que el cierre de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 se inició a partir del 17 de marzo de 2026 sin una fecha para terminar.

En la Línea 2 también se anunció un horario especial para las estaciones Chabacano y Viaducto de 5:00 horas a 22:00 horas de lunes a viernes.

Los sábados de 6:00 horas a las 20:00 horas y sin servicio los domingos.

Es decir, cuando no están vigentes estos horarios especiales las rutas de Metro CDMX son de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Xola a Taxqueña y entre ambos tramos se usa el servicio de RTP.

Estación Auditorio del Metro CDMX supera 3 meses cerrada por rehabilitación

La estación Auditorio de la Línea 7 se mantiene cerrada por rehabilitación debido al Mundial 2026 desde el 28 de diciembre de 2025, por lo que las estaciones más cercanas son Polanco y Constituyentes.

De la misa manera, se ha visto mayor afluencia de usuarios en la Línea 7 del Metrobús CDMX.