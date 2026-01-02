Este jueves 1 de enero de 2026 entró en rigor la prohibición del comercio con animales vivos en el Mercado de Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX.

Fue por medio de una orden judicial que tras años de polémicas y luchas legales se llegó a esta determinación.

Maltrato animal y condiciones indignas para animales en el Mercado de Sonora

Autoridades señalan que por lo menos 80 locales del Mercado de Sonora se dedicaban exclusivamente a la venta de animales.

En medio de la justa legal fue que locatarios de estos espacios se defendieron, alegando que se trataban de negocios familiares con años de operación.

Activistas lucharon varios años para cerrar zona de venta de animales en Mercado Sonora (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Dueños de estos locales tuvieron hasta el 31 de diciembre de 2025 para cambiar el giro comercial de sus negocios,

Incluso la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, extendió apoyo para evitar afectaciones económicas en medio del cambio de giro.

Ahora locales que continúen con la venta de animales vivos se atienen a ser clausirados, mientras que los duelos perderán todos sus derechos sobre el espacio.

Durante años se señaló las condiciones insanas en las que eran manetenidos los animales al interior del Mercado de Sonora.

Y es que de acuerdo con la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX bajo la que se emitió la orden judicial, los lugares que se dediquen a la venta de animales deben de cumplir estrictas condiciones sanitarias y de bienestar animal.

En el caso del Mercado de Sonora estas condiciones no se cumplían ya que animales vivián en espacios sucios, poco adecuados para sus necesidades o sin agua.