Luego de ordenar la prohibición de la venta de animales en el Mercado de Sonora, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, advirtió por consecuencias legales para quien no acate las disposiciones.

“Les pedimos a todas y todos que no se haga esta práctica, porque ante cualquier denuncia, entonces no es que cambien el giro, aquí ya está penado y eso va a significar el actuar de la Fiscalía para enfrentar estos casos” Clara Brugada

Clara Brugada reforzará operativo para frenar la venta ilegal de animales del Mercado de Sonora (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Clara Brugada lanza advertencia por venta clandestina de animales en el Mercado de Sonora

Al anunciar la entrega de apoyos a locatarios y comerciantes del Mercado de Sonora tras prohibir la venta clandestina de animales, Clara Brugada advirtió por consecuencias a quien incumpla la ley.

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dijo que trabajará con el fin de que los mercados se conviertan en espacios en los que se cumpla la ley.

En ese sentido señaló que, en adelante, se implementarán las acciones necesarias para que los centros de abasto a lo largo de la capital, respeten a cabalidad 2 principios legales:

Artículo 13 de la Constitución federal en el que se reconoce a los animales como seres sintientes

Artículo 25 de la Ley de Bienestar Animal que prohibe expresamente la venta de animales en Mercados Públicos

Ante dicho marco legal, Clara Brugada hizo un llamado a los comerciantes que se apeguen a la ley, pues reconoció que hay denuncias sobre la continuidad de un mercado negro de venta de animales.

Sobre dichos reportes, la mandataria señaló que habrá consecuencias para quienes sean descubiertos en dichas prácticas y será la Fiscalía General de Justicia (FGJ) la que se encargue de los casos.

Clara Brugada anuncia apoyos a comerciantes del Mercado de Sonora

Además de advertir por consecuencias legales a quienes sigan vendiendo animales de forma clandestina, Clara Brugada anunció que se darán apoyos a los comerciantes del Mercado de Sonora.

Al reconocer que la prohibición de la venta de animales generó afectaciones a los comerciantes y locatarios, dijo que se canalizarán los recursos necesarios para mantener la operación del mercado.

En específico, señaló que se entregarán apoyos económicos a los vendedores afectados por la prohibición, para que puedan hacer un cambio del giro para sus negocios.

“Van a recibir 50 mil pesos directamente cada locatario que haya decidido cambiar su giro bajo el esquema de apoyo directo que no es un crédito, es un apoyo para momentos como este tipo” Clara Brugada

Tras detallar que se tienen registrados un total de 84 locatarios que podrán acceder al apoyo, dijo que los que así lo quieran, también podrán solicitar un crédito adicional de 50 y hasta 100 mil pesos.

Con respecto a los mecanismos de crédito, Clara Brugada indicó que los que soliciten 50 mil, no tendrán que pagar intereses y los que soliciten 100 mil, tendrán una tasa de interés mínima de 3%.