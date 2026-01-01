El 2026 inició con una alerta por la calidad de aire en la CDMX por lo que fue activada la Fase I de contingencia ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que la calidad del aire de la CDMX “es extremadamente mala”. Será a las 15:00 horas cuando se podrían anunciar cambios en el programa Hoy no Circula para el viernes 2 de enero.

Alertan por calidad del aire este 1 de enero y activan Fase I de contingencia ambiental

La Ciudad de México amaneció el 1 de enero de 2025 con una mala calidad del aire, según reportes del Índice de Aire y Salud.

A las 8:00 de la mañana se reportaba que el aire de la alcaldía Iztapalapa era “extremadamente mala”.

Las alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza presentan una calidad del aire “muy mala” con un riesgo muy alto.

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en la CDMX (X/@CAMegalopolis)

Ante esta situación, se activó la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por partículas PM2.5 en la zona sureste del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis detectó que durante la madrugada y mañana de este 1 de enero, hubo un aumento de la concentración de partículas en el aire, provocado por el uso de pirotecnia y quema de materiales y combustibles.

La Fase 1 de contingencia ambiental se activa en las siguientes cuatro alcaldías:

Iztapalapa Milpa Alta Tláhuac Xochimilco

La alerta también aplica para nueve municipios del Estado de México como:

Amecameca Atlautla Ayapango Chalco Cocotitlán Ecatzingo Juchitepec Ozumba Valle de Chalco

Hay mala calidad del aire en varias alcaldías de la CDMX (X/@Aire_CDMX)

Contingencia Fase I en la CDMX: toma en cuenta estas recomendaciones

Ante la mala calidad del aire en la CDMX, la Comisión Ambiental de la Megalópolis compartió recomendaciones para la ciudadanía ante la Contingencia ambiental:

Evitar actividades físicas al aire libre

No fumar

Reducción de emisiones

Reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores (no prender velas, leña, carbón u otro material)

Está prohibido quemar materiales o residuos

Reducir el uso de vehículos

No usar chimeneas domésticas

A las 15:00 de la tarde del 1 de enero de 2025 se emitirá un nuevo informe con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire de la CDMX.