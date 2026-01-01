El 2026 inició con una alerta por la calidad de aire en la CDMX por lo que fue activada la Fase I de contingencia ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que la calidad del aire de la CDMX “es extremadamente mala”. Será a las 15:00 horas cuando se podrían anunciar cambios en el programa Hoy no Circula para el viernes 2 de enero.

La Ciudad de México amaneció el 1 de enero de 2025 con una mala calidad del aire, según reportes del Índice de Aire y Salud.

A las 8:00 de la mañana se reportaba que el aire de la alcaldía Iztapalapa era “extremadamente mala”.

Las alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza presentan una calidad del aire “muy mala” con un riesgo muy alto.

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en la CDMX (X/@CAMegalopolis)

Ante esta situación, se activó la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por partículas PM2.5 en la zona sureste del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis detectó que durante la madrugada y mañana de este 1 de enero, hubo un aumento de la concentración de partículas en el aire, provocado por el uso de pirotecnia y quema de materiales y combustibles.

La Fase 1 de contingencia ambiental se activa en las siguientes cuatro alcaldías:

  1. Iztapalapa
  2. Milpa Alta
  3. Tláhuac
  4. Xochimilco

La alerta también aplica para nueve municipios del Estado de México como:

  1. Amecameca
  2. Atlautla
  3. Ayapango
  4. Chalco
  5. Cocotitlán
  6. Ecatzingo
  7. Juchitepec
  8. Ozumba
  9. Valle de Chalco
Hay mala calidad del aire en varias alcaldías de la CDMX (X/@Aire_CDMX)

Contingencia Fase I en la CDMX: toma en cuenta estas recomendaciones

Ante la mala calidad del aire en la CDMX, la Comisión Ambiental de la Megalópolis compartió recomendaciones para la ciudadanía ante la Contingencia ambiental:

  • Evitar actividades físicas al aire libre
  • No fumar
  • Reducción de emisiones
  • Reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores (no prender velas, leña, carbón u otro material)
  • Está prohibido quemar materiales o residuos
  • Reducir el uso de vehículos
  • No usar chimeneas domésticas

A las 15:00 de la tarde del 1 de enero de 2025 se emitirá un nuevo informe con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire de la CDMX.

