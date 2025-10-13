¿Hay fecha para que se acabe la venta de animales en el Mercado de Sonora? Esta es la nueva medida para todos los locatarios en la CDMX.

La alcaldesa de Venustiano Carranza Evelyn Parra advirtió que no habrá prórroga para dejar de vender animales en el Mercado de Sonora y adelantó la fecha del cambio.

Alcaldesa de Venustiano Carranza advierte que ya no habrá venta de animales en el Mercado de Sonora

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra aseguró que van a cumplir la orden emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa local para prohibir la venta de animales en el Mercado de Sonora.

Mercado de Sonora (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Entrevistada afuera del Congreso de la Ciudad de México, Evelyn Parra informó que desde hace seis meses tienen la resolución en donde se indica que no debe haber venta de animales y ya están trabajando para cumplirla .

Evelyn Parra destacó que ya se habló con los locatarios del Mercado de Sonora para que cambien de giro o de lo contrario habrá consecuencias como:

Clausura

Perder los derechos que han tenido

“Se verificaron todos los locales conforme a esta resolución para que se deje de vender animales, ya se verificaron y ahora la actuación es que cambien de giro, si no lo hacen, lo que va a suceder es que se les va a clausurar y van a perder ahí todos los derechos que han tenido” La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra

Venta de animales en el Mercado de Sonora (Tomada de video )

¿Cuándo se acabará la venta de animales en el Mercado de Sonora?

La alcaldesa de Venustiano Carranza Evelyn Parra destacó que hay personas que ya están haciendo conciencia y muchos ya han ido cambiando de giro.

Sin embargo, hay comerciantes del Mercado de Sonora que todavía no lo han hecho y tendrán hasta finales de 2025 para poder cambiar de giro y no vender animales.

“Son como 80 locales los que están en esa situación y solamente como 10 locales están haciendo un cambio de giro desde hace unos años para acá, pero ya estamos hablado con ellos para que hagan conciencia porque muchos de los animales los tienen en hacinamiento y muchos de ellos sí lo saben, porque dicen yo no quiero problemas porque luego se convierte en un delito” La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra

La alcaldesa de Venustiano Carranza Evelyn Parra dejó en claro que el reto es que para enero del 2026 ya no se vendan animales en el Mercado de Sonora.

Al respecto, Evelyn Parra destacó que hay algunos comerciantes que buscarán ampararse, pero por el momento tendrán que atacar la resolución del TJA a favor de organizaciones que rechazan la venta de animales en el centro de abasto.