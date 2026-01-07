Con el objetivo de frenar definitivamente la venta ilegal de animales en el Mercado de Sonora, Clara Brugada reforzará la vigilancia.

“Estaremos haciendo el recorrido y buscando la manera de cómo vamos a intervenir cuando se trate de otras vías... En espacios públicos, como lo es Mercado de Sonora, que tradicionalmente de manera abierta estaban haciendo esta venta, hoy está prohibida, y vamos a verificar que así sea” Clara Brugada. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

A través de una conferencia de prensa, Clara Brugada, de 62 años de edad, informó sobre el operativo que iniciará el jueves 8 de enero de 2026 en el Mercado de Sonora.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se estarán haciendo recorridos así como se buscará la forma de intervenir en la venta de animales por otras vías.

Este operativo surgió porque en redes sociales gente denuncia que continúa la venta de animales en el Mercado de Sonora, cuyos locatarios se burlan de la ley ofreciendo “la mercancía” por otras vías.

Los vendedores ofrecen perros, gatos y otros animales a domicilio. El modus operandi consiste en pagar el 50% del costo del animal, mismo que será entregado en alguna estación del metro, por lo que la venta ilegal continúa solo cambió la forma de operar.

Animales rescatados del Mercado de Sonora se pondrán en adopción

Por otro lado, Clara Brugada adelantó que una importante cantidad de animales que eran ofrecidos en el Mercado de Sonora, se encuentran en la posibilidad de ser adoptados.

Una vez que concluya su revisión y su tratamiento, de ser necesario, el gobierno de la Ciudad de México, iniciará una campaña de adopción.

“Los estaremos ofreciendo desde el gobierno de la ciudad para que puedan ser recibidos en casas y hogares, lugares donde puedan estar protegidos” Clara Brugada. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Hasta el momento se desconoce cuáles serán los requisitos para la adopción de estos animales.

Activistas lucharon varios años para cerrar zona de venta de animales en Mercado Sonora (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Finalmente, en cuanto a los rumores que giran alrededor de la prohibición de venta de animales en el Mercado de Sonora, la Morenista desmintió que la medida esté relacionada con el predio.

Puntualizó que el operativo se lleva a cabo para evitar el maltrato animal así como la venta ilegal de éstos.