Para el próximo 1 de enero, el Mercado Sonora dejará la venta de animales tras varios años de denuncias y pese al Código Penal de Ciudad de México (CDMX), como resultado de un fallo a favor de los seres.

Y es que el Mercado Sonora de la alcaldía Venustiano Carranza ha sido señalado de maltrato animal; no sólo por la venta para mascotas, comida o santería, también por las condiciones en que vivían.

Mercado Sonora: locales cierran tras prohibición de venta de animales

En días recientes, locatarios del Mercado Sonora han cerrado para cambiar su rubro tras el amparo que ordena la prohibición de la venta de animales vivos; este martes 30 de diciembre, el último bajó su cortina.

El gobierno de CDMX permitirá que los locatarios del Mercado de Sonora cambien su giro comercial, con su apoyo durante el proceso para evitar la venta de animales.

Asimismo, los activistas y promotores del amparo presentaron como opción vender productos para mascotas y cuidado animal en el Mercado Sonora, derivado del crecimiento de la industria.

Sin embargo, se desconoce cuándo reabrirán los comercios del Mercado Sonora que se encuentran en la zona de venta de animales; tampoco se tiene respuesta de los comerciantes sobre en qué se enfocarán.

Activistas lucharon varios años para cerrar zona de venta de animales en Mercado Sonora (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Mercado Sonora: Amparo logró prohibir la venta de animales tras años de lucha

El pasado 14 de octubre, Aristegui Noticias dio a conocer que el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito prohibió la venta de animales en el Mercado Sonora de manera inmediata.

El amparo fue promovido por los activistas con iniciativas legales para prohibir las prácticas en el Mercado Sonora, las cuales cobraron fuerza alrededor de 2021; sin embargo, fueron años de denuncias.

Fue la organización Va por sus Derechos quienes obtuvieron el fallo tras un amparo presentado en 2023 que derivó en la prohibición a partir de enero 2026, lo que daba dos meses a los 80 locatarios para cerrar sus locales.