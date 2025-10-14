Asegurarán animales del Mercado de Sonora tras prohibición de venta en la Ciudad de México (CDMX), los locatarios deberán de cambiar de rubro.

Se dio a conocer que este mandato judicial surgió de un juicio de amparo que busca garantizar los derechos y el bienestar de los animales.

El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una determinación en la que exige la prohibición de la venta de animales en el Mercado de Sonora.

De esta manera los magistrados solicitaron el aseguramiento precautorio de los animales, para garantizar sus derechos y su bienestar.

El origen de esta resolución se encuentra en el Juicio de Amparo 1547/2023, promovido por la organización Despacho Va Por Sus Derechos.

De acuerdo con los documentos, la sentencia del Tribunal exige a las autoridades de la CDMX la implementación de siete efectos específicos:

Prohibición total de venta de animales Campaña de promoción sobre la protección de los animales y evitar la venta en mercados públicos Aseguramiento precautorio de los animales para canalizarlos a los albergues conducentes Registro de los animales recuperados y seguimiento médico Alternativas comerciales para locatarios Instauración de consultorios veterinarios Observadores y verificación

Alcaldesa asegura que a partir de enero del 2026 no habrá venta de animales en el Mercado Sonora

Cabe recordar que durante años el Mercado Sonora -ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX- ha sido conocido por la venta de diferentes animales.

Tras el fallo judicial, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, anunció que la venta de animales en el Mercado de Sonora quedará prohibida a partir de enero de 2026.

De acuerdo con la alcaldesa, los locatarios tienen hasta finales del 2025 para cambiar de giro mercantil.

De lo contrario los locales serán clausurados y perderán todos sus derechos.

Sin embargo, Evelyn Parra reconoció que algunos locatarios piensan presentar amparos contra la resolución promovida por organizaciones animalistas.