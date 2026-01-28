¿Buscas dónde tirar pilas, celulares, computadoras que ya no sirvan? A continuación te decimos fechas, horarios y sedes del Mega Reciclatrón 2026 en Ciudad de México (CDMX).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció su jornada de acopio conocida como Mega Reciclatrón, realizada con el apoyo de autoridades del medio ambiente.

Mega Reciclatrón 2026 en CDMX (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Fechas, horario y sedes para el Mega Reciclatrón 2026 en CDMX

El Mega Reciclatrón 2026 tiene como objetivo que la basura electrónica no se tire como cualquier basura, pues contiene sustancias peligrosas que necesitan un manejo especial.

De acuerdo con la información, el Mega Reciclatrón 2026 se realizará el 29 y 30 de enero en el Estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario y el horario de atención será de 9:00 a 16:00 horas.

Este evento es abierto a todo el público y no se requiere un registro previo —solo las empresas e instituciones— solo deberán llevar sus equipos en buen estado.

El Mega Reciclatrón 2026 está pensado para contrarrestar el aumento de basura electrónica, pues México se encuentra entre los 10 países del mundo que más generan este tipo de desechos.

Mega Reciclatrón 2026 en CDMX (Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México)

Mega Reciclatrón 2026 en CDMX: qué se recibe y qué no

La UNAM publicó las especificaciones de la basura electrónica que se recibirá durante el Mega Reciclatrón 2026 y a continuación te damos los detalles:

Productos que se reciben en el Mega Reciclatrón 2026:

Pilas

Celulares

Cables

Audífonos

Tabletas

CPU

Refrigeradores

Lavadoras

Cafeteras

Bocinas

Controles

Secadoras

Planchas

Casetes

Discos

Microondas

Ventiladores

Laptops

Impresiones

Toners

Drones

Productos que no se reciben en el Mega Reciclatrón 2026:

Focos ahorradores

Cableado público

Lámparas fluorescentes

Modems

Equipos desarmados rotos o contaminados

Cabe mencionar que en caso de querer desechar pilas, estas deberán ser llevadas en un recipiente reutilizado y limpio, como garrafones de agua y detergentes.