Tirar la basura en Ecatepec se ha convertido en uno de los problemas principales del gobierno de Azucena Cisneros Coss, pues durante el 2025 se retiraron más de 103 mil 132 toneladas de basura, por lo que de ahora en adelante, quien cometa esta falta tendrá que pagar una multa de hasta 11 mil pesos y se deberá cumplir con un arresto de hasta 36 horas.

“Hay una prioridad: La basura. Los policías tienen la indicación de detener a cualquier persona que tire basura y se les aplicará la multa máxima, que es de 11 mil pesos” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Azucena Cisneros ordena detener a quien tire basura en Ecatepec

La mandataria señaló que, gracias a las estrategias implementadas desde el inicio de su administración, 101 personas fueron detenidas por cometer esta falta administrativa, asegurando que no se tuvieron inundaciones graves ni afectaciones a la integridad.

Con el objetivo de erradicar esta problemática, Cisneros Coss desplegó vigilancia permanente de elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal en barrancos, con la instrucción de detener a cualquier persona que cometa esta falta.

Vecinos de Ecatepec han denunciado que al menos 10 calles son puntos donde la gente deja sus residuos, señalando el Chopo, en los límites con El Salado Xalostoc, a un costado de las vías del tren.

“Es muy común que vengan a tirar la basura. Los vecinos no tienen educación; tenemos varios puntos de tiraderos. El gobierno viene, la retira, pero siguen tirando basura; es una gran problemática” Mariana Hernández, vecina de la colonia Benito Juárez Xalostoc

De acuerdo con el Bando Municipal, en el artículo 161, se prohíbe depositar en la vía pública desechos y residuos sólidos domésticos, cualquier tipo de bien mueble, escombros y materiales de excavación, o los generados en procesos de actividades industriales o comerciales, y establece multa de 40 a 60 UMAS, arrestos de 18 a 36 horas o trabajo comunitario.

Con esta acción, el gobierno de Ecatepec reafirma su compromiso por mantener un municipio seguro y salubre para evitar afectaciones a la salud de las familias, mejorando la calidad de vida.