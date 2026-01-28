Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revelaron que México se encuentra entre los 10 países que generan más basura electrónica en el mundo.

Los reportes señalan que en 2022 se generaron 62 mil millones de kilogramos de basura electrónica en el mundo y México aportó cerca de 1.5 mil millones de estos desechos.

El Observatorio Internacional sobre Residuos Electrónicos y especialistas de la UNAM han señalado que México es uno de los 10 países que más basura electrónica generan.

Pese a que China, Estados Unidos e India encabezan la lista de los países con más desechos electrónicos, México ocupa el décimo lugar, lo que muestra el acelerado uso y desecho de dispositivos.

Basura electrónica (Maruf Rahman / Pixabay)

Entre la basura electrónica se encuentran refrigeradores, celulares y laptops,que, aunque muchas cosas se pueden reciclar, contienen sustancias peligrosas y difíciles de manejar como:

Plomo

Mercurio

Cadmio

Ante el aumento de basura electrónica en México, la UNAM anunció su jornada de acopio para este tipo de residuos en 2026, que es conocida como el Mega Reciclatrón.

La información señala que el evento se realizará los días 29 y 30 de enero en el Estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario y el horario de atención será de 9:00 a 16:00 horas.