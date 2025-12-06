La Ciudad de México (CDMX) implementará el programa “Basura Cero”, el cual implica nuevas fechas y un calendario de recolección de residuos para orgánicos, inorgánicos, reciclables y desechables.

Esto quiere decir que cada capitalino deberá separar adecuadamente su basura para facilitar el proceso de recolección, a fin de combatir la crisis de basura que enfrentan la CDMX.

¿Qué días se tira la basura en CDMX? Calendario completo de Basura Cero

A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio separar la basura, por lo que ya no se permitirá que las personas mezclen todos sus residuos en una sola bolsa para desecharlos.

En cuanto empiece el año, todos los capitalinos deberán separar su basura en cuatro categorías:

Residuos orgánicos: Huesos, cascarón de huevo, cascaras de platano, restos de comida, desechos, hojarasca, ramas, café y té Residuos inorgánicos reciclables: Papel, cartón, vidrio, PET, aluminio, metal, ropa y textiles Residuos inorgánicos no reciclables: Pañales, tampones, toallitas húmedas, toallas sanitarias, bolsas de frituras, unicel, colillas de cigarro, curitas y calzado Manejo especial y voluminoso: Computadoras, sofas, celulares, colchones, muebles, televisores, lavadoras y refrigeradores

En seguimiento a esta medida, el gobierno capitalino dio a conocer que el calendario en el que pasará el camión de basura para 2026 será el siguiente:

Orgánicos: martes, jueves y sábado

Inorgánicos reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

Inorgánicos no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

Manejo especial y voluminoso: domingo