La mañana de este lunes 7 de septiembre de 2026, médicos residentes del Hospital General de México dificultan la circulación en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Dr. Pasteur, en alcaldía Cuauhtémoc en CDMX, donde llevan a cabo una protesta tras brote de Salmonella.

A una semana de que 135 médicos residentes y de alta especialidad resultaran intoxicados luego de consumir alimentos en el comedor institucional, alrededor de cien doctores bloquearon ambos sentidos para exigir que sus demandas sean escuchadas, pero sobre todo atendidas.

Elementos de tránsito se han presenciado en la zona para realizar cortes viales y evitar mayores complicaciones a conductores y peatones que circulan en la zona.

▶️ #ÚLTIMAHORA | Médicos residentes del Hospital General de México protestan sobre la avenida Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, por un brote de salmonela; hay afectaciones a la vialidad.



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“Necesitamos que esto se haga viral”: médicos residentes del Hospital General de México

“Cuidamos vidas, cuiden la nuestra”, dicen médicos residentes del Hospital General de México, que desean ser escuchados por las autoridades correspondientes.

Para micrófonos de Grupo Fórmula, el doctor Cristian advierte que la protesta tiene como objetivo visibilizar problemas internos en el Hospital General de México, mismo que necesitan sacar a flote con ayuda de la sociedad ya que solos es imposible.

“Necesitamos que esto se haga viral”, dice y enseguida advierte que son inaceptables las condiciones en la que trabajan por lo que se mantendrá el bloqueo hasta que sea necesario.

Así como adelanta que se está elaborando un pliego petitorio que será entregado a autoridades del hospital esta tarde y que tendrá un límite de 24 horas para ser atendido.

Entre sus principales demandas se encuentran:

Atención medica garantizada en condiciones de calidad y abasto de medicamentos para médicos afectados por el brote de Salmonella.

para médicos afectados por el brote de Salmonella. Auditoria externa del comedor , mismo que quieren abrir a una semana del incidente.

, mismo que quieren abrir a una semana del incidente. Respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). acerca de la situación.

acerca de la situación. Una distribución de sanciones.