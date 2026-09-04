Ante el brote de Salmonella en el Hospital General, el doctor Arturo Hinojosa Becerril informó que los 135 médicos afectados se encuentran estables y que el hospital sigue operando con normalidad.

“Visité a los médicos residentes y todos se encuentran estables... No hay afectaciones a la operación. El Hospital General es muy grande y tiene una plantilla de personal de 1,150 residentes activos; de los afectados es aproximadamente el 10% de la población de residentes”. Arturo Hinojosa Becerril, jefe de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

El jefe de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, también señaló que la Dirección General de Epidemiología inició las investigaciones para identificar el brote.

Con respecto a Restaurantes Grogi, responsable de suministrar alimentos al hospital, señaló que la entrega de comidas sigue protocolos rigurosos, pero que esperará los resultados de las diligencias.

Salmonella (Flickr)

¿Cómo se contagiaron de salmonella 135 médicos del Hospital General de México?

El Hospital General de México informó que los casos están asociados temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el comedor institucional subrogado.

El aumento inusual de pacientes comenzó a detectarse el 31 de agosto, por lo que el servicio de comedor fue suspendido de inmediato.

Hasta el 3 de septiembre, al menos 135 médicos habían presentado síntomas como:

Dolor abdominal

Diarrea

Febrícula

Vómito

Sin embargo, las autoridades aún investigan qué alimento o proceso específico provocó la contaminación de los alimentos, informó el doctor Arturo Hinojosa Becerril.

Hospital General de México: 135 médicos presentan síntomas por brote de Salmonella (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Restaurantes Grogi, encargada de suministrar alimentos al Hospital General, no tenía reportes previos

Sobre Restaurantes Grogi, encargada de suministrar los alimentos al Hospital General, el doctor Arturo Hinojosa Becerril dijo que hasta ahora no se habían reportado “focos rojos”.

No obstante, aclaró que serán las autoridades quienes den respuesta al origen del brote.

De los 135 médicos afectados por Salmonella y dos por Escherichia coli, se informó que actualmente 41 siguen hospitalizados para vigilancia y tratamiento, aunque se encuentran estables.