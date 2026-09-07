David Kershenobich, secretario de salud, confirma que 23 médicos continúan hospitalizados tras brote de salmonella en el Hospital General de México y ordenan revisión nacional para prevenir casos similares.

“Las personas afectadas han recibido atención y todas se encuentran en buenas condiciones” David Kershenobich, secretario de Salud

El domingo 6 de septiembre, el secretario de salud compartió un nuevo informe sobre el brote de salmonella en el Hospital General de México, el cual afectó a 135 médicos tras consumir alimentos en un comedor de residentes.

23 médicos siguen hospitalizados por brote de salmonella

David Kershenobich compartió un informe breve sobre el brote de salmonella en el Hospital General de México ‘Dr. Eduardo Liceaga’ y mencionó que todos los afectados recibieron atención médica oportuna.

“Desde el primer momento nuestra prioridad ha sido y es proteger la salud de las y los residentes, atender a quienes resultaron afectados e investigar con rigor las causas de este evento” David Kershenobich

23 de los médicos afectados siguen hospitalizados, pero estables y recibiendo atención médica; ninguno ha requerido terapia intensiva y su evolución es satisfactoria.

Mensaje del secretario de Salud, Dr. David Kershenobich.



La Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones del sector, continúa con las acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológica, así como las medidas preventivas en las unidades de Salud. 🏥



La protección de… pic.twitter.com/RGayJ3iK8K — SALUD México (@SSalud_mx) September 6, 2026

41 de los 135 afectados por el brote de salmonella recibieron atención hospitalaria.

El secretario de salud reveló que se realizarán inspecciones en los otros institutos de salud y hospitales de México para evitar brotes similares al del Hospital General de México.

“Hemos iniciado una investigación sobre la situación en los otros institutos nacionales de salud y otros hospitales de referencia con el propósito de identificar y atender oportunamente cualquier evento que pueda representar un riesgo” David Kershenobich

David Kershenobich instruyó a la Dirección General de Epidemiología, Cofepris y Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad a mantener la revisión profunda de las condiciones de higiene de sus servicios de alimentación.

El secretario de salud destacó el trabajo de las y los residentes de los hospitales de México, por lo que remarcó la responsabilidad de las instituciones de dar condiciones dignas y seguras para su desarrollo profesional.

Hospital General de México presenta informe por brote de salmonella

El domingo 6 de septiembre, el Hospital General de México presentó un informe tras el brote de gastroenteritis aguda en médicos residentes.

Estudios de laboratorio realizados mediante pruebas moleculares han identificado salmonella y escherichia coli.

La Dirección General de Epidemiología y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) continúan con la investigación epidemiológica y sanitaria para determinar la fuente específica del brote.

Por lo pronto, el servicio subrogado de comedor para médicos residentes continúa suspendido.