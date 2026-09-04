David Kershenobich, secretario de Salud, visitó a los 41 médicos que se encuentran hospitalizados tras el brote de salmonella en el Hospital General de México.

El titular de Salud y su equipo recorrieron el hospital para constatar personalmente el estado de salud de las y los residentes internados.

Asimismo, la secretaría resaltó que los 41 médicos aún hospitalizados de los 135 que presentaron síntomas de salmonella.

Secretario de Salud visita Hospital General tras brote de Salmonella (@SSalud_mx/X)

Salud visita a 41 médicos del Hospital General por brote de Salmonella

El secretario de Salud visitó el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” la noche del 3 de septiembre de 2026 para revisar el estado de salud de 41 médicos con salmonella.

David Kershenobich acudió en compañía de:

Eduardo Clark, subsecretario de salud

Carlos Hinojosa, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE)

Alma Rosa Sánchez Conejo, directora general del Hospital General de México

Secretario de Salud visita Hospital General tras brote de Salmonella (@SSalud_mx/X)

Secretario de Salud visita Hospital General tras brote de Salmonella (@SSalud_mx/X)

El equipo de la secretaría de Salud recorrió el hospital para constatar su estado de salud; tras la revisión, se informó que todos los médicos internados se encuentran estables; reciben atención médica y presentan una evolución favorable.

El brote de salmonella detectado en el Hospital General de México afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad tras consumir alimentos del comedor institucional.

El hospital activó los protocolos sanitarios necesarios, y realizó estudios de laboratorio y suspendió el servicio del comedor para evitar otros contagios.