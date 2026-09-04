David Kershenobich, secretario de Salud, visitó a los 41 médicos que se encuentran hospitalizados tras el brote de salmonella en el Hospital General de México.
El titular de Salud y su equipo recorrieron el hospital para constatar personalmente el estado de salud de las y los residentes internados.
Asimismo, la secretaría resaltó que los 41 médicos aún hospitalizados de los 135 que presentaron síntomas de salmonella.
Salud visita a 41 médicos del Hospital General por brote de Salmonella
El secretario de Salud visitó el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” la noche del 3 de septiembre de 2026 para revisar el estado de salud de 41 médicos con salmonella.
David Kershenobich acudió en compañía de:
- Eduardo Clark, subsecretario de salud
- Carlos Hinojosa, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE)
- Alma Rosa Sánchez Conejo, directora general del Hospital General de México
El equipo de la secretaría de Salud recorrió el hospital para constatar su estado de salud; tras la revisión, se informó que todos los médicos internados se encuentran estables; reciben atención médica y presentan una evolución favorable.
El brote de salmonella detectado en el Hospital General de México afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad tras consumir alimentos del comedor institucional.
El hospital activó los protocolos sanitarios necesarios, y realizó estudios de laboratorio y suspendió el servicio del comedor para evitar otros contagios.