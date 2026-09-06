1 m´pedPor la presunta contingencia sanitaria en el comedor de médicos del Hospital General de México tras reportarse un brote de salmonella, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que ya inició una investigación.

“El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud (...) inició una investigación para determinar una posible responsabilidad administrativa en contra de personas servidoras públicas adscritas al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, con motivo de la presunta contingencia sanitaria" Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Fue por medio de un comunicado que la dependencia federal explicó que la indagatoria se abrió con el fin de determinar si en el caso existe alguna responsabilidad administrativa.

Cabe destacar que las pesquisas preliminares señalan que el brote de salmonella que se generó entre médicos residentes del Hospital General, está asociado al consumo de alimentos en el comedor institucional.

Abren investigación por brote de salmonella en Hospital General de México

El 31 de agosto, autoridades reportaron un brote de salmonella en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, que afectó a médicos residentes que consumieron alimentos en el comedor institucional subrogado.

Ante esta situación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud federal inició una investigación desde el pasado 3 de septiembre.

Sobre la indagatoria, explico que busca determinar posibles responsabilidades administrativas tanto de personas servidoras públicas, como de la persona moral encargada de prestar el servicio del comedor.

Abren investigación por brote de salmonella en Hospital General (@BuenGobierno_mx/X)

Como parte de las acciones, el 4 de septiembre se efectuó una visita de verificación para recabar testimonios, documentación y revisar las condiciones de almacenamiento, preparación y distribución de la comida.

Asimismo, solicitó información detallada a diversas áreas del hospital para dar seguimiento a los afectadas, su evolución médica, las medidas sanitarias adoptadas y los estudios epidemiológicos correspondientes.

La investigación sigue en proceso de integración a la espera de resultados de laboratorio, manteniendo el comedor cerrado desde el 1 de septiembre sin que exista aún una determinación definitiva sobre la causa.

Así inició el brote de salmonella en el Hopsital General

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes denunció públicamente el brote de intoxicación entre personal del Hospital General, tras registrarse síntomas de gastroenteritis severa entre decenas de médicos.

El organismo acusó que los trabajadores del nosocomio coincidieron en que sus síntomas de salmonella se presentaron luego de que ingirieron alimentos dentro del comedor del mismo centro médico.

El brote de salmonella comenzó a manifestarse formalmente a partir del 31 de agosto, fecha en que decenas de profesionales de la salud presentaron fiebre, dolor abdominal, vómito y cuadros severos de deshidratación.

Brote de Salmonella en Hospital General de México (Michelle rojas)

De acuerdo con los reportes emitidos por el propio personal, la contingencia sanitaria afectó a más de un centenar de médicos, requiriendo decenas de ellos atención hospitalaria directa e internamiento.

Tras las alertas y la exigencia de los médicos afectados, la administración del hospital suspendió de manera definitiva el servicio del área de comida a partir del 1 de septiembre.