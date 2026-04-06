Alma Rosa Sánchez es una médica mexicana que se desempeña como directora general del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, una de las instituciones de salud pública más importantes del país. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria profesional y formación académica.

¿Quién es Alma Rosa Sánchez Conejo?

Alma Rosa Sánchez Conejo fue designada en el 2024 como directora general del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, y desde entonces ha encabezado la administración del hospital, considerado un referente nacional en atención médica, enseñanza e investigación.

¿Qué edad tiene Alma Rosa Sánchez Conejo?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Alma Rosa Sánchez, por lo que no se sabe cuál es su edad.

¿Alma Rosa Sánchez Conejo tiene esposo?

No hay información pública sobre el estado civil de Alma Rosa Sánchez, pues su personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Alma Rosa Sánchez Conejo?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Alma Rosa Sánchez Conejo tiene hijos?

No hay datos públicos sobre sí Alma Rosa Sánchez tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria.

¿Qué estudió Alma Rosa Sánchez Conejo?

Alma Rosa Sanchez cuenta con una licenciatura como Médica Cirujana y con una especialidad en Cardiología; sin embargo, se desconoce la institución o si tiene más estudios.

¿En qué ha trabajado Alma Rosa Sánchez Conejo?

Alma Rosa Sánchez se ha desempeñado en varios cargos: